Зонд New Horizons отправил астрономам первые снимки похожей на гантель Ультима Туле





Зонд запечатлел Ультима Туле или 2014 MU69 с расстояния 1,9 млн км 1 января 2019 года. Команда миссии тщательно изучила полученные снимки и пришла к выводу, что форма космического объекта напоминает гантелеобразное тело. Однако гипотеза о двойной системе всё еще не снята.Специалисты предполагают, что Ультима Туле - тесная двойная система тел, диаметром 15-20 км, которые вращаются вокруг одного общего центра. Благодаря новым данным астрономы узнали, что объект напоминает элипсобразное вытянутое тело, размером 32 на 16 км. Команда миссии также выяснила, почему Ультима Туле не имеет колебаний яркости. Это связано с характером вращения системы, похожим на вращение пропеллера. При этом ось вращения космического тела оказалась направленной на зонд.Станции удалось совершить 140-секундный полет мимо Ультима Туле. Данные, полученные в ходе сближения аппарата с объектом, должны пролить свет на его природу В частности, ученые надеются узнать, есть ли у тела газовая кома, из скольких объектов он состоит, какими геологическими особенностями отличается. Собранные данные будут передаваться на Землю до 2020 года.