Subaru Ascent может появиться на авторынке России





Модель может появиться в Российской Федерации уже в 2019 году. Subaru Ascent представляет собой крупнейшую новинку автобренда. На авторынке транспортное средство составит конкуренцию версиям Volkswagen Teramont, а также Toyota Highlander. Салон Ascent включает 3 ряда кресел, а также массу опций. Авто оснащается турбированным 2.4-литровым силовым агрегатом на 272 «лошадки». Кроссовер для авторынка Северной Америки презентовали в начале прошлого года.Сейчас на отечественном рынке предлагаются пять версий Subaru. Речь идёт о WRX STI, Legacy, XV, Forester, а также Outback. В Российской Федерации за 11-ть месяцев прошедшего года реализовали свыше 7 000 транспортных средств. Это на 33 процента больше по сравнению с позапрошлым годом.