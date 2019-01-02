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Subaru Ascent может появиться на авторынке России

Российские автомобильные дилеры японского автобренда Subaru рассказали, что внедорожная версия Subaru Ascent должна появиться на авторынке России. В настоящее время они ведут переговоры непосредственно с представителями главного офиса.

Subaru Ascent может появиться на авторынке России


Модель может появиться в Российской Федерации уже в 2019 году. Subaru Ascent представляет собой крупнейшую новинку автобренда. На авторынке транспортное средство составит конкуренцию версиям Volkswagen Teramont, а также Toyota Highlander. Салон Ascent включает 3 ряда кресел, а также массу опций. Авто оснащается турбированным 2.4-литровым силовым агрегатом на 272 «лошадки». Кроссовер для авторынка Северной Америки презентовали в начале прошлого года.

Сейчас на отечественном рынке предлагаются пять версий Subaru. Речь идёт о WRX STI, Legacy, XV, Forester, а также Outback. В Российской Федерации за 11-ть месяцев прошедшего года реализовали свыше 7 000 транспортных средств. Это на 33 процента больше по сравнению с позапрошлым годом.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:25

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