Subaru Ascent может появиться на авторынке России
Российские автомобильные дилеры японского автобренда Subaru рассказали, что внедорожная версия Subaru Ascent должна появиться на авторынке России. В настоящее время они ведут переговоры непосредственно с представителями главного офиса.
Модель может появиться в Российской Федерации уже в 2019 году. Subaru Ascent представляет собой крупнейшую новинку автобренда. На авторынке транспортное средство составит конкуренцию версиям Volkswagen Teramont, а также Toyota Highlander. Салон Ascent включает 3 ряда кресел, а также массу опций. Авто оснащается турбированным 2.4-литровым силовым агрегатом на 272 «лошадки». Кроссовер для авторынка Северной Америки презентовали в начале прошлого года.
Сейчас на отечественном рынке предлагаются пять версий Subaru. Речь идёт о WRX STI, Legacy, XV, Forester, а также Outback. В Российской Федерации за 11-ть месяцев прошедшего года реализовали свыше 7 000 транспортных средств. Это на 33 процента больше по сравнению с позапрошлым годом.
Модель может появиться в Российской Федерации уже в 2019 году. Subaru Ascent представляет собой крупнейшую новинку автобренда. На авторынке транспортное средство составит конкуренцию версиям Volkswagen Teramont, а также Toyota Highlander. Салон Ascent включает 3 ряда кресел, а также массу опций. Авто оснащается турбированным 2.4-литровым силовым агрегатом на 272 «лошадки». Кроссовер для авторынка Северной Америки презентовали в начале прошлого года.
Сейчас на отечественном рынке предлагаются пять версий Subaru. Речь идёт о WRX STI, Legacy, XV, Forester, а также Outback. В Российской Федерации за 11-ть месяцев прошедшего года реализовали свыше 7 000 транспортных средств. Это на 33 процента больше по сравнению с позапрошлым годом.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:25