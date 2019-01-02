АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем стала для актрисы ее звездная роль
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

В Финляндии пришельцы посетили одну семью

В Финляндии произошло необычное событие, одну из местных семей посетили пришельцы. Глава семьи рассказал об инциденте на американском уфологическом сайте.

В Финляндии пришельцы посетили одну семью

Мужчина сообщил, что он и его жена смотрели телевизор, а дочь была в своей комнате, когда вдруг отключили свет. В окне появилось непонятное свечение, которое переливалось разными цветами. Когда мужчина повернулся, он увидел свою супругу, застывшую неподвижно у входной двери. Спустя несколько секунд в проеме появились какие-то существа. Они были высокого роста, но у них отсутствовали лица. Гуманоиды подошли к главе семьи, после чего направили на него непонятный луч. Затем они надели надели что-то на голову очевидца, потерявшего сознание от боли. При это его жена и дочь вели себя очень странно, а их глаза изменили цвет. После нескольких опытов инопланетяне ушли, а семья проснулась утром, но и только супруг помнит, что произошло.

Также мужчина сообщил, что пришелицы уничтожили все доказательства своего присутствуя. Раньше он не верил в инопланетную жизнь и считал подобные истории сказками. Уфологов действительно заинтересовал этот случай.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Subaru Ascent может появиться на авторынке России
В Финляндии пришельцы посетили одну семью
Смартфон Huawei Mate 20 Pro будет доступен в
Ольга Бузова пожаловалась в Instagram на
Полуголая Анастасия Волочкова провела новогодний
Видео жестокого обращения Евгении Феофилактовой с
Синдром "разбитого сердца" Такоцубо может
Социальная сеть Facebook тестирует темный режим
Алла Пугачева и София Ротару отказались от
Geely рассекретил новую купеобразную версию
Поклонники обсуждают внешность Елизаветы Боярской
Жители Глостершира стали сообщать о встречах с
Бывший и нынешний супруг Жанны Бадоевой
Астролог Фауст Фрикель утверждает, что Ольга
Ученые описали внешний вид торговых точек в 2040
Победителя шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева
В Магнитогорске из-под завалов обрушенного дома
На Мадагаскаре найдены орхидеи с запахом
Александр Цекало отметил Новый год в Риме с
Елена Воробей могла увести Евгения Петросяна из
Дмитрий Шепелев встретил Новый год с возлюбленной
Звезда "Кармелиты" Алеся Качер и экс-супруг Ольги
Анастасию Волочкову раскритиковали в Instagram за
Певец Эмин Агаларов снова стал отцом
В Хабаровском крае спасатели ищут пропавших
Поклонники оценили стройную фигуру Аллы Пугачевой
Voto Mobiles выпустила в Индии четыре смартфона
Молодожены Саша Черно и Иосиф Оганесян рассказали
В продаже появилась новая камера безопасности Yi
Эрика Герцег рассказала, почему до сих пор не
Просмотреть все новости