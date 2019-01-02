В Финляндии пришельцы посетили одну семью





Мужчина сообщил, что он и его жена смотрели телевизор, а дочь была в своей комнате, когда вдруг отключили свет. В окне появилось непонятное свечение, которое переливалось разными цветами. Когда мужчина повернулся, он увидел свою супругу, застывшую неподвижно у входной двери. Спустя несколько секунд в проеме появились какие-то существа. Они были высокого роста, но у них отсутствовали лица. Гуманоиды подошли к главе семьи, после чего направили на него непонятный луч. Затем они надели надели что-то на голову очевидца, потерявшего сознание от боли. При это его жена и дочь вели себя очень странно, а их глаза изменили цвет. После нескольких опытов инопланетяне ушли, а семья проснулась утром, но и только супруг помнит, что произошло.Также мужчина сообщил, что пришелицы уничтожили все доказательства своего присутствуя. Раньше он не верил в инопланетную жизнь и считал подобные истории сказками. Уфологов действительно заинтересовал этот случай.