Смартфон Huawei Mate 20 Pro будет доступен в цветах Fragrant Red и Comet Blue





Компания Huawei пользуется большой популярностью во всем мире, однако наибольшую армию поклонников представляют жители Китая. Несмотря на то, что Mate 20 Pro появился на прилавках магазинов относительно недавно, производителю уже удалось реализовать порядка 200 миллионов экземпляров. Популярность устройства за полгода не слишком спала, в связи с чем Huawei планирует разнообразить его внешний вид новыми цветами. Существующие варианты окраски дополнят Fragrant Red и Comet Blue. Тем не менее, обзавестись новинкой смогут, как и прежде, лишь жители Китая.Сообщается, что характеристики Mate 20 Pro не изменятся, как и стоимость модели с новыми цветами. Размер тиража смартфона с обновленным окрасом на текущий момент также остается неизвестным.