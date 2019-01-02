АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем стала для актрисы ее звездная роль
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Смартфон Huawei Mate 20 Pro будет доступен в цветах Fragrant Red и Comet Blue

По словам производителя, Huawei Mate 20 Pro будет доступен в двух новых цветовых расцветках. Fragrant Red и Comet Blue позволят подчеркнуть индивидуальность любителей бренда.

Смартфон Huawei Mate 20 Pro будет доступен в цветах Fragrant Red и Comet Blue


Компания Huawei пользуется большой популярностью во всем мире, однако наибольшую армию поклонников представляют жители Китая. Несмотря на то, что Mate 20 Pro появился на прилавках магазинов относительно недавно, производителю уже удалось реализовать порядка 200 миллионов экземпляров. Популярность устройства за полгода не слишком спала, в связи с чем Huawei планирует разнообразить его внешний вид новыми цветами. Существующие варианты окраски дополнят Fragrant Red и Comet Blue. Тем не менее, обзавестись новинкой смогут, как и прежде, лишь жители Китая.

Сообщается, что характеристики Mate 20 Pro не изменятся, как и стоимость модели с новыми цветами. Размер тиража смартфона с обновленным окрасом на текущий момент также остается неизвестным.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Subaru Ascent может появиться на авторынке России
В Финляндии пришельцы посетили одну семью
Смартфон Huawei Mate 20 Pro будет доступен в
Ольга Бузова пожаловалась в Instagram на
Полуголая Анастасия Волочкова провела новогодний
Видео жестокого обращения Евгении Феофилактовой с
Синдром "разбитого сердца" Такоцубо может
Социальная сеть Facebook тестирует темный режим
Алла Пугачева и София Ротару отказались от
Geely рассекретил новую купеобразную версию
Поклонники обсуждают внешность Елизаветы Боярской
Жители Глостершира стали сообщать о встречах с
Бывший и нынешний супруг Жанны Бадоевой
Астролог Фауст Фрикель утверждает, что Ольга
Ученые описали внешний вид торговых точек в 2040
Победителя шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева
В Магнитогорске из-под завалов обрушенного дома
На Мадагаскаре найдены орхидеи с запахом
Александр Цекало отметил Новый год в Риме с
Елена Воробей могла увести Евгения Петросяна из
Дмитрий Шепелев встретил Новый год с возлюбленной
Звезда "Кармелиты" Алеся Качер и экс-супруг Ольги
Анастасию Волочкову раскритиковали в Instagram за
Певец Эмин Агаларов снова стал отцом
В Хабаровском крае спасатели ищут пропавших
Поклонники оценили стройную фигуру Аллы Пугачевой
Voto Mobiles выпустила в Индии четыре смартфона
Молодожены Саша Черно и Иосиф Оганесян рассказали
В продаже появилась новая камера безопасности Yi
Эрика Герцег рассказала, почему до сих пор не
Просмотреть все новости