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Полуголая Анастасия Волочкова провела новогодний репортаж из русской бани

Российская балерина Анастасия Волочкова встретила Новый год по особенному. Полуголая прима провела репортаж из русской бани, прикрывая прелести веником. Новогодним "сюрпризом" звезда поделилась с поклонниками в Instagram.

Полуголая Анастасия Волочкова провела новогодний репортаж из русской бани

Анастасия Волочкова, известная своей любовью к скандалам, в очередной раз решила спровоцировать фанатов и недоброжелателей. Прославленная прима-балерина опубликовала в Instagram необычный ролик. Звезда похвасталась фолловерам, что новогоднее торжество у нее прошло в удивительной атмосфере домашней русской бани. Прикрывая наготу веником Анастасия Волочкова призналась, что планирует отправиться на Мальдивы в скором времени.
Полуголая Анастасия Волочкова провела новогодний репортаж из русской бани

Подписчики уверены, что видео эпатажная светская львица записала "под мухой", так как во время разговора у нее странно заплетался язык: "Пьянь, еле языком ворочает", "Зачем вы показываете себя пьяную на весь мир?Это сейчас модно чтоли?", "Пьяной в баню нельзя ходить. После баньки выпить другое дело", "Наша синяя шапочка перегар выпаривает)", "Ля западает)))мои дорогие)))очередной алко тур на Мальдивы)))".



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:00

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