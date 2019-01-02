Видео жестокого обращения Евгении Феофилактовой с сыном Антона Гусева попало в Сеть
За день до нового года в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, автор которого запечатлел, как на самом деле обращается с сыном экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова.
После развода с Антоном Гусевым, Феофилактова посвятила свою жизнь их общему сыну Даниэлю, и поклонники молодой женщины знают ее, как идеальную и примерную мать.
Но оказалось, что наказание в виде «шлепков» по попе ей также не чуждо и эпизод, попавший в Сеть, далек от общения любящей мамаши и сыночка.
Евгения не подозревала, что стала объектом съемок и потому не церемонилась с сыном Гусева. Феофилактова накричала на непослушного отпрыска и отшлепала его. Мальчик, которому не хотелось позировать, кричал и плакал от обиды и боли.
Напомним, что отец Даниэля Антон Гусев год назад женился на Виктории Романец и строит с ней семейные отношения, но при этом не забывает о сыне, и часто с ним видится.
После развода с Антоном Гусевым, Феофилактова посвятила свою жизнь их общему сыну Даниэлю, и поклонники молодой женщины знают ее, как идеальную и примерную мать.
Но оказалось, что наказание в виде «шлепков» по попе ей также не чуждо и эпизод, попавший в Сеть, далек от общения любящей мамаши и сыночка.
Евгения не подозревала, что стала объектом съемок и потому не церемонилась с сыном Гусева. Феофилактова накричала на непослушного отпрыска и отшлепала его. Мальчик, которому не хотелось позировать, кричал и плакал от обиды и боли.
Напомним, что отец Даниэля Антон Гусев год назад женился на Виктории Романец и строит с ней семейные отношения, но при этом не забывает о сыне, и часто с ним видится.