Видео жестокого обращения Евгении Феофилактовой с сыном Антона Гусева попало в Сеть





После развода с Антоном Гусевым, Феофилактова посвятила свою жизнь их общему сыну Даниэлю, и поклонники молодой женщины знают ее, как идеальную и примерную мать.Но оказалось, что наказание в виде «шлепков» по попе ей также не чуждо и эпизод, попавший в Сеть, далек от общения любящей мамаши и сыночка.Евгения не подозревала, что стала объектом съемок и потому не церемонилась с сыном Гусева. Феофилактова накричала на непослушного отпрыска и отшлепала его. Мальчик, которому не хотелось позировать, кричал и плакал от обиды и боли.Напомним, что отец Даниэля Антон Гусев год назад женился на Виктории Романец и строит с ней семейные отношения, но при этом не забывает о сыне, и часто с ним видится.