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Видео жестокого обращения Евгении Феофилактовой с сыном Антона Гусева попало в Сеть

За день до нового года в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, автор которого запечатлел, как на самом деле обращается с сыном экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова.

После развода с Антоном Гусевым, Феофилактова посвятила свою жизнь их общему сыну Даниэлю, и поклонники молодой женщины знают ее, как идеальную и примерную мать.

Видео жестокого обращения Евгении Феофилактовой с сыном Антона Гусева попало в Сеть

Но оказалось, что наказание в виде «шлепков» по попе ей также не чуждо и эпизод, попавший в Сеть, далек от общения любящей мамаши и сыночка.

Евгения не подозревала, что стала объектом съемок и потому не церемонилась с сыном Гусева. Феофилактова накричала на непослушного отпрыска и отшлепала его. Мальчик, которому не хотелось позировать, кричал и плакал от обиды и боли.

Видео жестокого обращения Евгении Феофилактовой с сыном Антона Гусева попало в Сеть

Напомним, что отец Даниэля Антон Гусев год назад женился на Виктории Романец и строит с ней семейные отношения, но при этом не забывает о сыне, и часто с ним видится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:55

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