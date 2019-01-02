Социальная сеть Facebook тестирует темный режим Dark Mode





Как стало известно, Dark Mode представляет собой небольшую смену дизайна, благодаря которой использование программы в ночное время суток станет удобнее. Белые части интерфейса будут заменены на черные, любые надписи станут белыми, а строчка поиска окрасится в серый цвет. Тем не менее, тесты обновления продолжаются в связи с тем, что у такой окраски могут быть негативные эффекты. По неподтвержденным данным, использование данного режима в неполном виде может негативно сказаться на глазах. По мнению экспертов, именно это является причиной достаточно долгого тестового этапа.Проверка нового режима до сих пор продолжается, несмотря на то, что его разработка длится несколько месяцев. Сообщается, что Dark Mode станет опциональным дополнением, в связи с чем, при желании того или иного пользователя, интерфейс Facebook на его мобильном устройстве визуально не изменится.