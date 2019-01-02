Алла Пугачева и София Ротару отказались от участия в съемках «Новогоднего огонька»





О том, что Алла Пугачева приняла решение не участвовать в съемках «Новогоднего огонька» стало известно еще в декабре 2018 года. Примерно в то же время и София Ротару отказалась от этого музыкального мероприятия. Тогда люди из окружения Примадонны уточнили, что исполнительница не захотела принимать участие в передаче из-за того, что у нее нет подходящей песни. Также Алла Пугачева готовится к сольному концерту, который даст в свой день рождения, и у нее нет времени на другие мероприятия. Новый год знаменитость отметила с супругом и близкими родственниками.Что касается отказа Софии Ротару, то точной информации по этому поводу нет. Но ходят слухи, что причиной стал завышенный гонорар исполнительницы. Сумма, которую запросила певица, оказалась слишком большой для представителей телеканала, на котором прошел «Новогодний огонек».