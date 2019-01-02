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Поклонники обсуждают внешность Елизаветы Боярской после вторых родов

Поклонники были удивлены внешностью Елизаветы Боярской после того, как она стала мамой во второй раз. По словам подписчиков, актрисе быстро удалось сбросить лишний вес и избавиться от живота.

Поклонники обсуждают внешность Елизаветы Боярской после вторых родов


Сведения о втором ребенке Елизаветы Боярской появились еще в первой половине декабря. Отмечается, что актриса, а также ее супруг, Максим Матвеев, не стали скрывать от общественности имя сына, что не свойственно звездным семьям. Еще до рождения Григория, Боярская утверждала, что не намерена проводить в декретном отпуске много времени, в связи с чем, воспользовалась услугами профессиональных нянь, а также дедушек и бабушек малыша. Супруг тоже принимал активное участие в заботе о сыне, благодаря чему Елизавета Боярская получила возможность максимально быстро вернуться к репетициям.
Поклонники обсуждают внешность Елизаветы Боярской после вторых родов

Недавно актриса опубликовала фото в кругу семьи. Поклонники в Instagram сразу обратили внимание на ее фигуру. Несмотря на то, что второй ребенок был рожден всего несколько недель назад, Боярская уже находится в отличной форме.



 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:14

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