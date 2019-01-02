Поклонники обсуждают внешность Елизаветы Боярской после вторых родов

Сведения о втором ребенке Елизаветы Боярской появились еще в первой половине декабря. Отмечается, что актриса, а также ее супруг, Максим Матвеев, не стали скрывать от общественности имя сына, что не свойственно звездным семьям. Еще до рождения Григория, Боярская утверждала, что не намерена проводить в декретном отпуске много времени, в связи с чем, воспользовалась услугами профессиональных нянь, а также дедушек и бабушек малыша. Супруг тоже принимал активное участие в заботе о сыне, благодаря чему Елизавета Боярская получила возможность максимально быстро вернуться к репетициям.Недавно актриса опубликовала фото в кругу семьи. Поклонники в Instagram сразу обратили внимание на ее фигуру. Несмотря на то, что второй ребенок был рожден всего несколько недель назад, Боярская уже находится в отличной форме.