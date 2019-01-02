Жители Глостершира стали сообщать о встречах с загадочными большими кошками





Многие англичане из Глостершира на протяжении долгих лет рассказывают истории о встрече с огромными дикими кошками, которые до этого в английском графстве не водились. Жительница графства вместе со своим другом столкнулась с животным наподобие пумы в заповеднике Котсуолд во время отдыха на природе. На большом расстоянии пара опознала хищника, но вид точно определить не могла.Пара не смогла получить чёткое видео кошки. Однако очевидцы рассказали в Сети, что передвигалась пума большими прыжками и имела бурый окрас. Видели животное и около города Нейлсворт на протяжении целых 25 лет.Фрэнк Тунбридж опубликовал в Facebook статью о всех известных ему историях столкновения с огромными кошачьими. Последние особи появляются раз в 2-3 месяца. В 30 процентах случаев материалы поступали от жители Нейлсворта.Исследователь считает, что в конце 1970-х после запрета в Великобритании держать дома диких животных хозяева выпустили пум на волю. Некоторые кошки смогли выжить, а их потомство до сих пор показывается на глаза людям. Впрочем, криптозоологи видят в загадочных животных фантомных кошек-призраков.