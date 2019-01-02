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Бывший и нынешний супруг Жанны Бадоевой встретились на новогодней вечеринке

Жанна Бадоева со своим нынешним супругом Василием Мельничиным отметила Новый год в Италии. На праздничной вечеринке появился и бывший муж телеведущей - Алан Бадоев.

Бывший и нынешний супруг Жанны Бадоевой встретились на новогодней вечеринке

На данный момент Жанна Бадоева живет со своими детьми Борисом и Лолитой, а также мужем Василием Мельничиным в Италии. При этом телеведущая поддерживает дружеские отношения с экс-супругом и отцом своих детей Аланом Бадоевым. Как стало известно, Василий Мельничин тоже весьма хорошо общается с бывшим мужем звезды. Супруги вместе с детьми отправились на вечеринку, чтобы отпраздновать Новый год. На это же мероприятие был приглашен и Алан Бадоев.

Бывший и нынешний супруг Жанны Бадоевой встретились на новогодней вечеринке

Бывший и нынешний супруг Жанны Бадоевой встретились и продемонстрировали окружающим хорошее взаимопонимание. А сама телеведущая призналась, что эта новогодняя вечеринка в Италии была одной из самых лучших в ее жизни. Дети знаменитости тоже остались довольны праздничным мероприятием.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

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