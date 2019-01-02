В Магнитогорске из-под завалов обрушенного дома извекли тела 14 человек
В Магнитогорске сотрудники службы спасения из-под завалов обрушенного подъезда жилого дома извлекли тела 14 человек. Как сообщает представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону, детей среди найденных жертв трагедии не обнаружили.
31 декабря в 10-этажном доме случилось чрезвычайное происшествие. Причиной массовой трагедии стал взрыв газа. В опасной зоне находилось около 120 человек. Перекрытие подъезда обрушилось.
В общей сложности сотрудники МЧС отыскали тела 13 погибшых и спасли 11-месячного мальчика. Младенца госпитализировали в одну из клиник Москвы. Медики сообщили, что потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой и обморожениями был доставлен в тяжелом состоянии.
31 декабря в 10-этажном доме случилось чрезвычайное происшествие. Причиной массовой трагедии стал взрыв газа. В опасной зоне находилось около 120 человек. Перекрытие подъезда обрушилось.
В общей сложности сотрудники МЧС отыскали тела 13 погибшых и спасли 11-месячного мальчика. Младенца госпитализировали в одну из клиник Москвы. Медики сообщили, что потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой и обморожениями был доставлен в тяжелом состоянии.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:39