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Победителя шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева бросила девушка

В последние дни уходящего 2018 года у фанатов Ольги Бузовой и у самой певицы появился повод для ликования – сыровара Дениса Лебедева бросила девушка.

Победитель «Замуж за Бузову» Денис Лебедев оказался предателем, и по окончании шоу он еще пытался некоторое время вернуть расположение ведущей «Дом-2». Затем устав от неприступности Ольги, он переключил свое внимание на экс-участницу шоу «Холостяк» Аллу Лагутину, и был с ней счастлив немногим более месяца.

Победителя шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева бросила девушка

Однако накануне Нового года Алла порвала отношения с сыроваром и опубликовала на своей странице в Instagram пост, намекая на крупную ссору с Лебедевым.

Девушка рассказала подписчикам, что не может простить возлюбленного, а потому ставит точку, но на вопросы фанатов отвечать не стала, попросив у публики время, чтобы разобраться с любимым до конца.

Победителя шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева бросила девушка

Напомним, что в течение месяца Алла Лагутина и Денис Лебедев публиковали в своих микроблогах посты о романтических отношениях, намекая на нежность и прочие признаки влюбленности, но и этому роману Лебедева пришел конец.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:40

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