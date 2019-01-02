Победителя шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева бросила девушка





Победитель «Замуж за Бузову» Денис Лебедев оказался предателем, и по окончании шоу он еще пытался некоторое время вернуть расположение ведущей «Дом-2». Затем устав от неприступности Ольги, он переключил свое внимание на экс-участницу шоу «Холостяк» Аллу Лагутину, и был с ней счастлив немногим более месяца.Однако накануне Нового года Алла порвала отношения с сыроваром и опубликовала на своей странице в Instagram пост, намекая на крупную ссору с Лебедевым.Девушка рассказала подписчикам, что не может простить возлюбленного, а потому ставит точку, но на вопросы фанатов отвечать не стала, попросив у публики время, чтобы разобраться с любимым до конца.Напомним, что в течение месяца Алла Лагутина и Денис Лебедев публиковали в своих микроблогах посты о романтических отношениях, намекая на нежность и прочие признаки влюбленности, но и этому роману Лебедева пришел конец.