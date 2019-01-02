Астролог Фауст Фрикель утверждает, что Ольга Бузова откажется от серьезных отношений в 2019 году ради карьеры

Фрикель написал, что Бузова - это человек, добившийся невероятной популярности, не обладая вокальными данными.Также астролог предрек певице спад карьеры и, чтобы поправить пошатнувшееся положение на отечественной эстраде, Ольга Бузова в очередной раз проигнорирует длительные связи с противоположным полом.Помимо этого Фауст рассказал, что в наступившем году Бузову ожидает не менее десятка интимных отношений с разными молодыми людьми, но все они будут, что называется, «на одну ночь».Предсказатель заверил, что наступивший год приготовил для Бузовой личное счастье, но она, как и раньше, выберет карьеру.