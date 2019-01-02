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Дмитрий Шепелев встретил Новый год с возлюбленной в горах

Дмитрий Шепелев решил отдохнуть от столичной суеты в горах. Российский телеведущий встретил Новый 2019 год вместе с возлюбленной Екатериной Тулуповой в Альпах.

Дмитрий Шепелев встретил Новый год с возлюбленной в горах

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова проводят праздники на заснеженном склоне Альп. Пара не публикует совместных снимков в Instagram, однако не трудно догадаться, что влюбленные сейчас рядом. Многочисленные фанаты шоумена надеются, что артист расскажет о новом любовном увлечении, учитывая, что объективы папарацци уже не раз ловили парочку.

Известно, что роман телеведущего и дизайнера начался ещё летом, когда знаменитости провели отпуск в Италии вместе со своими наследниками. Почему Дмитрий Шепелев продолжает скрывать любовный роман - непонятно. Возможно, звезда телевидения просто боится потерять Екатерину Тулупову, считают фанаты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:07

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