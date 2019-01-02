Звезда "Кармелиты" Алеся Качер и экс-супруг Ольги Арнтгольц станут родителями

"Пускай в Новом году наш статус "В ожидании чуда" изменится на "Счастье в руках", - пишет знаменитость.

На странице российской артистки, запомнившейся зрителю ролью в сериале "Кармелита", появился снимок, где последняя демонстрирует округлившийся живот. Поскольку находится Качер на последних месяцах беременности, фанаты заключили, что ждать появления на свет наследника ей и супругу Вахтангу Беридзе осталось недолго. До этого звезда долго скрывала своё положение, выкладывая либо старые фотографии, либо снимки по пояс в мешковатых нарядах. Те подписчики, которые догадались о беременности, поспешили поздравить Качер с пополнением в семье.Отметим, что познакомилась звёздная пара 3 года назад на съёмках, а обручилась прошлым летом. 21 июля Качер и Беридзе расписались, приурочив свадьбу ко дню иконы Казанской Божией Матери, благословляющей новобрачных.Первый день жених с невестой отметили в компании родственников, а на второй позвали друзей в ресторан на берегу Минского залива. Качер признавалась, что выбрала Беридзе из многочисленных других поклонников, поскольку ей понравился его юмор, взгляды и интересы.