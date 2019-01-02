Певец Эмин Агаларов снова стал отцом

У Эмина Агаларова есть дети от предыдущего брака с Лейлой Алиевой: сыновья Али и Мика и приемная дочь по имени Амина. С Аленой Гавриловой артист познакомился в 2016 году, но узаконила отношения пара в 2018-м. Исполнитель очень счастлив. Ведь теперь он сможет собрать под одной крышей всю свою большую и веселую семью. Дети Эмина с нетерпением ждали появления сестренки.Интересно, что супруги долго не комментировали беременность, пока окружающие не заметили округлившийся живот Алены Гавриловой. Эмин благодарит избранницу за необычный новогодний подарок и очень рад, что вся его дружная семья воссоединится.