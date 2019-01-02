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Певец Эмин Агаларов снова стал отцом

Известный азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов снова стал отцом. Избранница певца Алена Гаврилова родила дочку 31 декабря почти под бой курантов.

Певец Эмин Агаларов снова стал отцом

У Эмина Агаларова есть дети от предыдущего брака с Лейлой Алиевой: сыновья Али и Мика и приемная дочь по имени Амина. С Аленой Гавриловой артист познакомился в 2016 году, но узаконила отношения пара в 2018-м. Исполнитель очень счастлив. Ведь теперь он сможет собрать под одной крышей всю свою большую и веселую семью. Дети Эмина с нетерпением ждали появления сестренки.

Интересно, что супруги долго не комментировали беременность, пока окружающие не заметили округлившийся живот Алены Гавриловой. Эмин благодарит избранницу за необычный новогодний подарок и очень рад, что вся его дружная семья воссоединится.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:47

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