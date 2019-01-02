В Хабаровском крае спасатели ищут пропавших рыбаков





Как сообщается, представителям службы спасения удалось установить их предположительную дислокацию. Исходя из сведений местных жителей, рыбаки отправились в бухту Тигель Японского моря для подледной рыбалки. Кроме того, в тот день, когда их видели в последний раз, пропавшие воспользовались одним транспортным средством, чтобы добраться до нужного места. Впрочем, марка автомобиля не уточняется.Местные органы полиции совместно с представителями служб спасения продолжают обследовать бухту Тигель. Несмотря на то, что было осмотрено порядка 3 км прибрежной полосы, найти пропавших рыбаков не удалось. Согласно имеющимся сведениям, поиски продолжаются.