В Хабаровском крае спасатели ищут пропавших рыбаков
29 декабря четыре жителя Хабаровского края отправились ловить рыбу и не вернулись. Информация об их пропаже поступила местным представителям МЧС 1 января. На текущий момент поиски рыбаков продолжаются.
Как сообщается, представителям службы спасения удалось установить их предположительную дислокацию. Исходя из сведений местных жителей, рыбаки отправились в бухту Тигель Японского моря для подледной рыбалки. Кроме того, в тот день, когда их видели в последний раз, пропавшие воспользовались одним транспортным средством, чтобы добраться до нужного места. Впрочем, марка автомобиля не уточняется.
Местные органы полиции совместно с представителями служб спасения продолжают обследовать бухту Тигель. Несмотря на то, что было осмотрено порядка 3 км прибрежной полосы, найти пропавших рыбаков не удалось. Согласно имеющимся сведениям, поиски продолжаются.
Как сообщается, представителям службы спасения удалось установить их предположительную дислокацию. Исходя из сведений местных жителей, рыбаки отправились в бухту Тигель Японского моря для подледной рыбалки. Кроме того, в тот день, когда их видели в последний раз, пропавшие воспользовались одним транспортным средством, чтобы добраться до нужного места. Впрочем, марка автомобиля не уточняется.
Местные органы полиции совместно с представителями служб спасения продолжают обследовать бухту Тигель. Несмотря на то, что было осмотрено порядка 3 км прибрежной полосы, найти пропавших рыбаков не удалось. Согласно имеющимся сведениям, поиски продолжаются.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:39