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Анастасию Волочкову раскритиковали в Instagram за "скудный" новогодний стол

Анастасию Волочкову раскритиковали подписчики в Instagram за новогодний стол с малым количеством блюд. Пользователи соцсети предположили, что балерина готовила наспех.
Анастасию Волочкову раскритиковали в Instagram за "скудный" новогодний стол

Волочкова порадовала поклонников множеством домашних фотографий, где показывает, как отметила Новый год с 13-летней дочерью Ариадной и её отцом, Игорем Вдовиным. Ещё до праздников знаменитость рассказывала, что не будет резать оливье и прочие жирные салаты, поскольку не ест хлеб, майонез и другую вредную для фигуры пищу. Предпочла балерина намазанную на огурцы икру, которая является её любимым новогодним деликатесом.

Также семья угостилась рыбой, но никаких сложных в приготовлении блюд Волочкова поклонникам не показала. Это разочаровало некоторых хозяек, читающих блог.

Они поругали приму за скудность праздничного стола, предположив, что дочь заехала к матери ненадолго, а та наспех собрала закуску. Однако больший ажиотаж вызвал мужчина, который составил звезде компанию за ужином.

"Самое главное, что самые близкие мои люди рядом: дочь и любимый мужчина. Ваш год прошёл в догадках, с кем и как я живу. В поиске моего мужчины по штанам, ремням и рукам", - отметила Волочкова в подписи к фото.

Отношения с Вдовиным балерина подтвердила несколькими совместными фотографиями с бизнесменом и Ариадной.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:53

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