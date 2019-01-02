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Молодожены Саша Черно и Иосиф Оганесян рассказали о подвенечном платье, кольцах и отношениях

Со дня свадьбы участников «Дома-2» Саши Черно и Иосифа Оганесяна прошло уже около десяти дней, а теперь молодожены решили поделиться с журналистами подробностями торжества.

Саша сообщила, что фасон подвенечного платья придумала еще в детстве. Модельер следовала точным указаниям девушки, в итоге получился белый наряд в пол с корсетом.

Молодожены Саша Черно и Иосиф Оганесян рассказали о подвенечном платье, кольцах и отношениях

Кольца жених и невеста выбрали из белого и красного золота. По этому вопросу у них не возникло противоречий, хотя скандалы - обычное дело у этой пары.

Иосиф заявил, что их отношения настоящие и совсем не ради пиара, а к решению пожениться он подошел вдумчиво и неторопливо. Оганесян понимает, что страсти в их семье будут кипеть всегда.

Свадьбу помогли подготовить организаторы телестройки, и один из павильонов превратился в красно-золотой зал для гостей.

Молодожены Саша Черно и Иосиф Оганесян рассказали о подвенечном платье, кольцах и отношениях

Из знаменитостей на свадьбе выступила бывшая участница «ВИА Гры» Татьяна Котова, подвязку поймал Алексей Купин, а букет разодрали между собой Алиана Устиненко и Милена Безбородова.

После новогодних праздников новоиспеченные муж и жена пройдут медобследование, чтобы начать работать над наследниками, рожать которых пара намерена на проекте.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:42

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