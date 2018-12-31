Microsoft выпустит Windows 10 с поддержкой форматов AV1 и AVIF





Видеоформат AV1, являющийся продуктом Альянса Открытых Медиа, не поддерживался ранее ни в Microsoft Paint, ни в "Проводнике". Теперь Windows 10 19H1 получит поддержку форматов AV1 и AVIF во всех указанных программах.Известно, что "Проводник" в обновленной сборке отобразит метаданные Exif, а также эскизы AVIF. "Десятка" сможет похвастаться и нативной поддержкой формата AV1. В настоящее время такая возможность имеется в 19H1 сборки под номером 18305, доступной клиентам благодаря программе Insider Preview.AV1 изначально предназначался для проигрывания видео через аппаратные решения. AVIF, являющийся форматом сжатия изображений с потерей качества, заменит VP9 и другие известные форматы. AV1 активно применяют на YouTube и в Netflix.Видеоформат AVIF в скором будущем может стать заменой стандарта WebP. Он может отодвинуть на второй план PNG, GIF, JPG благодаря поддержке HDR, SDR и WCG. Новая Windows 10 от компании Microsoft с интересными возможностями появится в 2019 году.