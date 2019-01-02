Voto Mobiles выпустила в Индии четыре смартфона
Компания Voto Mobiles начала выпуск новых смартфонов на территории Индии. На данный момент потребительский рынок страны увидел четыре устройства.
Гаджеты, которые начали выпускаться на рынок Индии, получили названия Voto V11, V12, V3 и V5x. Стоимость новинки составляет от 70-ти до 100 долларов. Все мобильные телефоны этого ряда функционируют на операционной системе, которая уже устарела, - Android 7.0 Nougat. Конфигурация программного обеспечения устройств от Voto Mobiles работает на основе процессора Cortex A 7 с частотой 1,3 ГГц. Смартфон имеет оперативную память объемом до 2 ГБ. Внутренняя память гаджета составляет 16 ГБ, ее возможно расширить до 128 ГБ.
Гаджеты модели V11, V12, V3 получили HD-дисплей размеров пять дюймов. В Voto V5x разработчики поставили HD-экран на 5,2 дюйма. Одно из наиболее значимых отличий между моделями заключается во встроенных в устройства камерах и графических процессорах. Девайс V11 на новый рынок поступает с основной камерой на восемь мегапикселей и фронтальной – на пять. Графический процессор в данной модели стоит Mali-400 MP2. В модели телефона V12 и V3 разработчики поставили основную и фронтальную тринадцатипиксельную камеры. Однако, к второй добавлена еще и двойная камера для селфи в два мегапикселя. Графические процессоры в этих гаджетах - Mali-T820 или MP1 Mali-400 MP2. Девайс модели V5x работает на процессоре Mali-T820 MP1. Камеры в устройстве - основная на 13 мегапикселей плюс двойная на 2 мегапикселя и фронтальная на 13 мегапикселей.
Гаджеты, которые начали выпускаться на рынок Индии, получили названия Voto V11, V12, V3 и V5x. Стоимость новинки составляет от 70-ти до 100 долларов. Все мобильные телефоны этого ряда функционируют на операционной системе, которая уже устарела, - Android 7.0 Nougat. Конфигурация программного обеспечения устройств от Voto Mobiles работает на основе процессора Cortex A 7 с частотой 1,3 ГГц. Смартфон имеет оперативную память объемом до 2 ГБ. Внутренняя память гаджета составляет 16 ГБ, ее возможно расширить до 128 ГБ.
Гаджеты модели V11, V12, V3 получили HD-дисплей размеров пять дюймов. В Voto V5x разработчики поставили HD-экран на 5,2 дюйма. Одно из наиболее значимых отличий между моделями заключается во встроенных в устройства камерах и графических процессорах. Девайс V11 на новый рынок поступает с основной камерой на восемь мегапикселей и фронтальной – на пять. Графический процессор в данной модели стоит Mali-400 MP2. В модели телефона V12 и V3 разработчики поставили основную и фронтальную тринадцатипиксельную камеры. Однако, к второй добавлена еще и двойная камера для селфи в два мегапикселя. Графические процессоры в этих гаджетах - Mali-T820 или MP1 Mali-400 MP2. Девайс модели V5x работает на процессоре Mali-T820 MP1. Камеры в устройстве - основная на 13 мегапикселей плюс двойная на 2 мегапикселя и фронтальная на 13 мегапикселей.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:06