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Voto Mobiles выпустила в Индии четыре смартфона

Компания Voto Mobiles начала выпуск новых смартфонов на территории Индии. На данный момент потребительский рынок страны увидел четыре устройства.
Voto Mobiles выпустила в Индии четыре смартфона

Гаджеты, которые начали выпускаться на рынок Индии, получили названия Voto V11, V12, V3 и V5x. Стоимость новинки составляет от 70-ти до 100 долларов. Все мобильные телефоны этого ряда функционируют на операционной системе, которая уже устарела, - Android 7.0 Nougat. Конфигурация программного обеспечения устройств от Voto Mobiles работает на основе процессора Cortex A 7 с частотой 1,3 ГГц. Смартфон имеет оперативную память объемом до 2 ГБ. Внутренняя память гаджета составляет 16 ГБ, ее возможно расширить до 128 ГБ.

Гаджеты модели V11, V12, V3 получили HD-дисплей размеров пять дюймов. В Voto V5x разработчики поставили HD-экран на 5,2 дюйма. Одно из наиболее значимых отличий между моделями заключается во встроенных в устройства камерах и графических процессорах. Девайс V11 на новый рынок поступает с основной камерой на восемь мегапикселей и фронтальной – на пять. Графический процессор в данной модели стоит Mali-400 MP2. В модели телефона V12 и V3 разработчики поставили основную и фронтальную тринадцатипиксельную камеры. Однако, к второй добавлена еще и двойная камера для селфи в два мегапикселя. Графические процессоры в этих гаджетах - Mali-T820 или MP1 Mali-400 MP2. Девайс модели V5x работает на процессоре Mali-T820 MP1. Камеры в устройстве - основная на 13 мегапикселей плюс двойная на 2 мегапикселя и фронтальная на 13 мегапикселей.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:06

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