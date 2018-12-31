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Андрей Малахов рассказал о влиянии Светланы Лободы на Филиппа Киркорова

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов, подводя итоги 2018 года рассказал, что к популярности клипа и песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» причастна украинская певица Светлана Лобода. Именно она посоветовала «королю» российской эстрады попробовать себя в новом амплуа, и гарантировала успех сингла.

Андрей Малахов рассказал о влиянии Светланы Лободы на Филиппа Киркорова

В этом году одним из самых популярных и обсуждаемых клипов, по словам Андрея Малахова, стал проект Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Ведущий утверждает, Светлана Лобода своими советами помогла популярному исполнителю принять решение и начать съёмки клипа.

Андрей Малахов рассказал о влиянии Светланы Лободы на Филиппа Киркорова

Лобода оказалась права, так как песня действительно долгое время занимала лидирующие позиции песенных чартов, а клип набрал более пятидесяти миллионов просмотров на видеохостинге YouTube. Но ещё большей популярностью пользуется клип Киркорова и Егора Крида «Цвет настроения чёрный», набравший почти 83 миллиона просмотров среди пользователей Сети.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:45

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