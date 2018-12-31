Андрей Малахов рассказал о влиянии Светланы Лободы на Филиппа Киркорова
Популярный российский телеведущий Андрей Малахов, подводя итоги 2018 года рассказал, что к популярности клипа и песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» причастна украинская певица Светлана Лобода. Именно она посоветовала «королю» российской эстрады попробовать себя в новом амплуа, и гарантировала успех сингла.
В этом году одним из самых популярных и обсуждаемых клипов, по словам Андрея Малахова, стал проект Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Ведущий утверждает, Светлана Лобода своими советами помогла популярному исполнителю принять решение и начать съёмки клипа.
Лобода оказалась права, так как песня действительно долгое время занимала лидирующие позиции песенных чартов, а клип набрал более пятидесяти миллионов просмотров на видеохостинге YouTube. Но ещё большей популярностью пользуется клип Киркорова и Егора Крида «Цвет настроения чёрный», набравший почти 83 миллиона просмотров среди пользователей Сети.
В этом году одним из самых популярных и обсуждаемых клипов, по словам Андрея Малахова, стал проект Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Ведущий утверждает, Светлана Лобода своими советами помогла популярному исполнителю принять решение и начать съёмки клипа.
Лобода оказалась права, так как песня действительно долгое время занимала лидирующие позиции песенных чартов, а клип набрал более пятидесяти миллионов просмотров на видеохостинге YouTube. Но ещё большей популярностью пользуется клип Киркорова и Егора Крида «Цвет настроения чёрный», набравший почти 83 миллиона просмотров среди пользователей Сети.