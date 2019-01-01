Xiaomi представила очиститель воздуха Smartmi Car Air Purifier для автомобиля





Марка Smartmi, являющаяся дочерней компанией Xiaomi, 1 января выпускает на азиатский рынок Car Air Purifier для автомобиля. Очиститель воздуха подходит для больших загрязнённых городов. Работает устройство на японском двигателе, для питания которого подходит обычная 12-вольтная розетка.Smartmi не издаёт много шума и характеризуется высокой скоростью, с которой всасывает воздух. Фильтр HEPA12 захватывает частички в 0,3 микрометра, имея эффективность 99,63 процентов. Воздух нагнетается со всех сторон, очищая весь салон.Производительность устройства равна 70 м³/ч. В Китае приобрести очиститель можно будет уже 1 января за 50 долларов. Отметим, что технологию Car Air Purifier изобрела компания Zhimi, которая также выпускает обогреватели и кондиционеры в партнёрстве с Xiaomi и Smartmi.