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Xiaomi представила очиститель воздуха Smartmi Car Air Purifier для автомобиля

Компания Xiaomi представила очиститель воздуха Smartmi Car Air Purifier для автомобиля за 50 долларов. Устройство отфильтровывает мелкие частицы с 99-процентной эффективностью.
Xiaomi представила очиститель воздуха Smartmi Car Air Purifier для автомобиля

Марка Smartmi, являющаяся дочерней компанией Xiaomi, 1 января выпускает на азиатский рынок Car Air Purifier для автомобиля. Очиститель воздуха подходит для больших загрязнённых городов. Работает устройство на японском двигателе, для питания которого подходит обычная 12-вольтная розетка.

Smartmi не издаёт много шума и характеризуется высокой скоростью, с которой всасывает воздух. Фильтр HEPA12 захватывает частички в 0,3 микрометра, имея эффективность 99,63 процентов. Воздух нагнетается со всех сторон, очищая весь салон.

Производительность устройства равна 70 м³/ч. В Китае приобрести очиститель можно будет уже 1 января за 50 долларов. Отметим, что технологию Car Air Purifier изобрела компания Zhimi, которая также выпускает обогреватели и кондиционеры в партнёрстве с Xiaomi и Smartmi.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 08:32

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