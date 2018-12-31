Известные режиссёры назвали свои любимые фильмы 2018 года





Педро Альмодовар считает, что лучшими фильмами уходящего года стали: «Рома», «Холодная война», «Догмэн», «Магазинные воришки», «Виновный», «Первая реформатская церковь», «Капернаум» и «Фаворитка». По мнению Гильермо дель Торо, фильм «Рома» можно назвать лучшим в 2810 году, также в его список вошли такие картины, как «Тебя никогда здесь не было», «Человек на Луне», «Мэнди», «Первая реформатская церковь» и «Простите за беспокойство».Джо Корниш считает, что такие картины, как «Лето 1993», «Веном», «Хищник», «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» и «Миссия невыполнима: Последствия» стали лучшими в 2018 году. Джона Хилл отнес к категории лучшие фильмы: «Альтернативные правые: Эпоха ярости», «Фаворитка» и «Голос люкс». Дэвид Лоури уверен, что лучшими стали кинокартины под названием «Реинкарнация», «Стена рассвета», «Тебя никогда здесь не было» и «Её запах».