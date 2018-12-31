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Известные режиссёры назвали свои любимые фильмы 2018 года

Известные режиссёры решили назвать свои любимые фильмы 2018 года. Свое мнение высказали такие знаменитости, как Гильермо дель Торо, Педро Альмодовар, Джо Корниш, Джона Хилл, Дэвид Лоури и многие другие.

Известные режиссёры назвали свои любимые фильмы 2018 года

Педро Альмодовар считает, что лучшими фильмами уходящего года стали: «Рома», «Холодная война», «Догмэн», «Магазинные воришки», «Виновный», «Первая реформатская церковь», «Капернаум» и «Фаворитка». По мнению Гильермо дель Торо, фильм «Рома» можно назвать лучшим в 2810 году, также в его список вошли такие картины, как «Тебя никогда здесь не было», «Человек на Луне», «Мэнди», «Первая реформатская церковь» и «Простите за беспокойство».

Известные режиссёры назвали свои любимые фильмы 2018 года

Джо Корниш считает, что такие картины, как «Лето 1993», «Веном», «Хищник», «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» и «Миссия невыполнима: Последствия» стали лучшими в 2018 году. Джона Хилл отнес к категории лучшие фильмы: «Альтернативные правые: Эпоха ярости», «Фаворитка» и «Голос люкс». Дэвид Лоури уверен, что лучшими стали кинокартины под названием «Реинкарнация», «Стена рассвета», «Тебя никогда здесь не было» и «Её запах».



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:15

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