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Аналитики назвали самое заветное желание россиян на Новый год

Самое заветное желание россиян на Новый год - здоровье для себя и родных. Аналитики отметили, что такие мечты популярнее, чем желание богатства и благополучия.
Аналитики назвали самое заветное желание россиян на Новый год

По данным проведенного социального опроса, граждане России загадывают желания в новогоднюю ночь не только о здоровье. Представительницы прекрасного пола надеются встретить свою любовь в новом году, завести семью, выйти замуж за достойного избранника. Также дамы не забывают о недвижимости в центре города и путешествиях.

Сильный пол, в отличие от женщин, надеется на стабильный и высокий доход. Мечты представителей сильной стороны человечества под бой курантов - о благополучии на Земле и уверенности в грядущем дне, говорят результаты проведенного исследования.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:05

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