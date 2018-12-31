Аналитики назвали самое заветное желание россиян на Новый год





По данным проведенного социального опроса, граждане России загадывают желания в новогоднюю ночь не только о здоровье. Представительницы прекрасного пола надеются встретить свою любовь в новом году, завести семью, выйти замуж за достойного избранника. Также дамы не забывают о недвижимости в центре города и путешествиях.Сильный пол, в отличие от женщин, надеется на стабильный и высокий доход. Мечты представителей сильной стороны человечества под бой курантов - о благополучии на Земле и уверенности в грядущем дне, говорят результаты проведенного исследования.