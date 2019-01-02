Эрика Герцег рассказала, почему до сих пор не ушла из «ВИА Гры»





Эрика Герцег в 2013 г вместе с Мишей Романовой и Настьей Кожевниковой выиграла телешоу «Хочу в ВИА Гру!», при этом вошла в обновленный состав культовой группы. За пять лет в группе произошли большие перемены. Сейчас коллегами по цеху Эрики являются Ольга Меганская и Ульяна Синецкая. Исполнительница песен призналась журналистам, что ранее даже не представляла себе, что когда-либо сможет занять место в «ВИА Гре». Звезда выразила слова благодарности Константину Меладзе, за то, что он поверил в нее, при этом дал ей шанс.Артистка заявила, что вопреки информации, которая регулярно появляется в Сети, покидать группу она еще не собирается. По словам знаменитости, глубоко в душе она чувствует, что у нее есть надобность остаться в коллективе и помогать новым участницам. Герцег также отметила, что очень благодарна своему отцу, который настоял на участии в кастинге, и теперь у нее есть возможность помогать уже своим родителям.