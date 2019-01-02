В Сети появились кадры с Марго Робби из драмы "Две королевы"





В основу сюжета исторической драмы «Две королевы» легли отношения между двумя венценосными особами – Марией Стюарт (Сирша Ронан) и Елизаветой l (Марго Робби). Фильм покажет весь трагизм соперничества между двоюродными сёстрами, попытки свергнуть Елизавету с британского престола, и казнь Марии Стюарт в результате провалившегося переворота.Режиссёром картины стала британка Джози Рурк, до этого занимавшаяся театральными постановками, и впервые попробовавшая свои силы в кино. Сценаристом стал американский драматург Бо Уиллимон, ранее написавший сценарий для сериала Джорджа Клуни «Мартовские иды».