В Сети появились кадры с Марго Робби из драмы "Две королевы"
Недавно в Сети появились кадры из нового исторического фильма британского режиссёра Джози Рурк «Две королевы». Австралийская актриса Марго Робби сыграла в драме одну из центральных ролей – королеву Елизавету l.
В основу сюжета исторической драмы «Две королевы» легли отношения между двумя венценосными особами – Марией Стюарт (Сирша Ронан) и Елизаветой l (Марго Робби). Фильм покажет весь трагизм соперничества между двоюродными сёстрами, попытки свергнуть Елизавету с британского престола, и казнь Марии Стюарт в результате провалившегося переворота.
Режиссёром картины стала британка Джози Рурк, до этого занимавшаяся театральными постановками, и впервые попробовавшая свои силы в кино. Сценаристом стал американский драматург Бо Уиллимон, ранее написавший сценарий для сериала Джорджа Клуни «Мартовские иды».
В основу сюжета исторической драмы «Две королевы» легли отношения между двумя венценосными особами – Марией Стюарт (Сирша Ронан) и Елизаветой l (Марго Робби). Фильм покажет весь трагизм соперничества между двоюродными сёстрами, попытки свергнуть Елизавету с британского престола, и казнь Марии Стюарт в результате провалившегося переворота.
Режиссёром картины стала британка Джози Рурк, до этого занимавшаяся театральными постановками, и впервые попробовавшая свои силы в кино. Сценаристом стал американский драматург Бо Уиллимон, ранее написавший сценарий для сериала Джорджа Клуни «Мартовские иды».
Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:30