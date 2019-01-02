АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем стала для актрисы ее звездная роль
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

В Сети появились кадры с Марго Робби из драмы "Две королевы"

Недавно в Сети появились кадры из нового исторического фильма британского режиссёра Джози Рурк «Две королевы». Австралийская актриса Марго Робби сыграла в драме одну из центральных ролей – королеву Елизавету l.

В Сети появились кадры с Марго Робби из драмы "Две королевы"

В основу сюжета исторической драмы «Две королевы» легли отношения между двумя венценосными особами – Марией Стюарт (Сирша Ронан) и Елизаветой l (Марго Робби). Фильм покажет весь трагизм соперничества между двоюродными сёстрами, попытки свергнуть Елизавету с британского престола, и казнь Марии Стюарт в результате провалившегося переворота.

В Сети появились кадры с Марго Робби из драмы "Две королевы"

В Сети появились кадры с Марго Робби из драмы "Две королевы"

Режиссёром картины стала британка Джози Рурк, до этого занимавшаяся театральными постановками, и впервые попробовавшая свои силы в кино. Сценаристом стал американский драматург Бо Уиллимон, ранее написавший сценарий для сериала Джорджа Клуни «Мартовские иды».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились кадры с Марго Робби из драмы
Hennessey собрала тюнинговую версию пикапа
Эксперты рассказали, какой вред автомобилю
Ученые: Сон мужчины и женщины по-разному влияет
Компания Xiaomi пообещала больше не заниматься
Chuwi планирует выпустит бюджетный 14-дюймовый
Американец представил показывающий один фильм в
Учёные нашли способ увидеть тёмную материю
Учёные научились выращивать еду в условиях
Дэн Эйкройд и Билл Мюррей появятся в сиквеле
Уфологи продолжают твердить о конце света из-за
Джеймс Ван призвал поклонников "Аквамен" не
Компания Huawei заработала более 100 млрд
Эксперты оценили новый Peugeot 508 Fastback
Мария Кожевникова попросила у Деда Мороза, чтобы
Футуристический сканер поможет ученым обнаружить
Ученые: Плесень и влажный пол в ванной таят в
Состоялась презентация нового Bluetooth-динамика
Старая песня Пола Маккартни про Рождество
Изобретено нижнее белье, которое можно носить
Юлия Михалкова создаст программу о закулисной
Названы причины, почему автомобиль дергается при
Кейт Миддлтон выехала на королевскую охоту с
В Россию привезут обновленный кроссовер Geely
Медики: Смертность от сердечно-сосудистых
В Индии появился новый фитнес браслет версии
Xiaomi представила очиститель воздуха Smartmi Car
Вышла клавиатура Puri RGB от Cougar для
Ксения Алферова рассказала фанатам в Instagram о
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Просмотреть все новости