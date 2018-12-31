АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Назван ТОП-5 необычных новогодних традиций

Назван ТОП-5 необычных новогодних традиций в таких странах мира, как Япония, Панама, Болгария, Италия и Испания. Иностранцы в ночь 31 декабря сжигают чучела, бьют в колокола и едят виноград.
Назван ТОП-5 необычных новогодних традиций

Ежегодно в больших японских городах после 12 ночи 108 раз подряд звенят колокола. Удары связывают с человеческими пороками: глупостью, злостью, нерешительностью, жадностью и завистью, каждый из которых разделяют на 18 грехов. Выслушивая бой все 108 раз японцы верят, что полностью очищают душу в новом году.

Боббо Натале, итальянский Дед Мороз, как и русский, одевается в красное. Под Новый год жители страны также обязательно подбирают себе аксессуар или элемент одежды яркого цвета. Даже полицейские на службе отдают дань традиции, надевая красное бельё или носки.

100 лет назад в Испании собрали до того богатый урожай, что 31 декабря решили съедать по дюжине виноградин. Это приносит удачу и счастье в наступающем году.

Дожидаясь боя курантов болгары на несколько минут выключают свет. В темноте близкие наполняют бокалы и обмениваются поцелуями.

Жители Панамы ассоциируют всё плохое в уходящем году с соломенным чучелом. В праздничную ночь люди выходят на улицы, чтобы развести костры, попрощавшись со всеми горестями.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США останки людей могут использовать в качестве
На поверхности Луны обнаружили ровную
Аналитики назвали самое заветное желание россиян
Назван ТОП-5 необычных новогодних традиций
Самым популярным фильмом в видеосервисе Netflix
Названы 5 лучших новогодних мультфильмов для всей
Новые снимки смартфона Moto G7 с двойной камерой
Станислав Садальский рассказал о смерти дочери
Наталья Рудова вступилась за Настасью Самбурскую
Канадский учёный объяснил, почему инопланетяне не
Житель Казахстана отправился на велосипеде в
В будущем году стартует продажа коллекционного
Сальма Хайек показала фанатам в Instagram свою
Наоми Уоттс спасается от холода в Нью-Йорке в
Названа пятерка самых удачливых российских
Названы 5 не отмечающих Новый год стран
Будем радоваться и надеяться: Максим Галкин и
Наталья Штурм показала постельный снимок с
Южная Корея с 1 января откажется от пластиковых
Перед землетрясением в небе над Индонезией
Семья Ирины Шейк проводила сестру модели в
Минобороны РФ: Премии псковских военных не были
Мочалочка-выручалочка: Самбурская вместо
В рейтинг неэтичных технологических достижений
Участнице группы "Фабрика" Саше Савельевой нашли
NASA нашло необычные синие пески на Марсе
Автолюбитель из Тольятти превратил "десятку" в
В Нижнем Новгороде сотрудники ЖКХ в одежде
Алена Водонаева стала жертвой интернет-мошенников
Помощница Евгения Петросяна рассказала, сделал ли
Просмотреть все новости