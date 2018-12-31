Назван ТОП-5 необычных новогодних традиций





Ежегодно в больших японских городах после 12 ночи 108 раз подряд звенят колокола. Удары связывают с человеческими пороками: глупостью, злостью, нерешительностью, жадностью и завистью, каждый из которых разделяют на 18 грехов. Выслушивая бой все 108 раз японцы верят, что полностью очищают душу в новом году.Боббо Натале, итальянский Дед Мороз, как и русский, одевается в красное. Под Новый год жители страны также обязательно подбирают себе аксессуар или элемент одежды яркого цвета. Даже полицейские на службе отдают дань традиции, надевая красное бельё или носки.100 лет назад в Испании собрали до того богатый урожай, что 31 декабря решили съедать по дюжине виноградин. Это приносит удачу и счастье в наступающем году.Дожидаясь боя курантов болгары на несколько минут выключают свет. В темноте близкие наполняют бокалы и обмениваются поцелуями.Жители Панамы ассоциируют всё плохое в уходящем году с соломенным чучелом. В праздничную ночь люди выходят на улицы, чтобы развести костры, попрощавшись со всеми горестями.