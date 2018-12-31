Будем радоваться и надеяться: Максим Галкин и Алла Пугачева поздравили россиян с наступающим Новым годом

«Огромное спасибо, за поздравления и пожелания! Спасибо, что вы есть!!», «Пугалкины – молодцы! Дай Бог здоровья, счастья, благополучия и любви всем нам!», «Красивей и красивей становится Алла Борисовна !!! С наступающим Вас!!!!», «С наступающим новым годом! Любите друг друга!!!!!», - дружно откликнулись в Сети.

Отрывок музыкальной композиции с концерта Пугачевой и Галкина был высоко оценен подписчиками блога. Многие поспешили оставить массу восхищенных откликов.