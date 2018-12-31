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Будем радоваться и надеяться: Максим Галкин и Алла Пугачева поздравили россиян с наступающим Новым годом

Известная российская звездная чета Максим Галкин и Алла Пугачева поздравили россиян с наступающим Новым годом. Шоумен выложил на своей странице в Instagram небольшой ролик, призывая подписчиков улыбаться, радоваться и надеяться.

Будем радоваться и надеяться: Максим Галкин и Алла Пугачева поздравили россиян с наступающим Новым годом

Отрывок музыкальной композиции с концерта Пугачевой и Галкина был высоко оценен подписчиками блога. Многие поспешили оставить массу восхищенных откликов.

«Огромное спасибо, за поздравления и пожелания! Спасибо, что вы есть!!», «Пугалкины – молодцы! Дай Бог здоровья, счастья, благополучия и любви всем нам!», «Красивей и красивей становится Алла Борисовна !!! С наступающим Вас!!!!», «С наступающим новым годом! Любите друг друга!!!!!», - дружно откликнулись в Сети.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:40

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