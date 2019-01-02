Hennessey собрала тюнинговую версию пикапа VelcocyRaptor 6x6





Автомобильные мастера за основу взяли фургон версии Ford F-150 Raptor, который появился два года назад. Видео, демонстрирующее тюнинг транспортного средства, выложили в Сети. Пикап наделили более агрессивным внешним видом и еще одной колесной парой. У неё имеется дифференциал повышенного трения. Авто оснастили модернизированной подвеской Fox. Для вмещения дополнительной оси транспортное средство получило удлиненную алюминиевую раму с поперечной планкой. Пикап имеет 20-дюймовые колёса и 37-дюймовые покрышки для езды авто по бездорожью. Автомобиль оснащается светодиодными огнями и модернизированными бамперами.Для сохранения мощности автомобиля при увеличенной массе, силовую установку переработали на 600 «лошадок». Мастерами Hennessey было установлено новое ПО. Также авто наделили выхлопами, турбокомпрессорами и промежуточными охладителями.