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Hennessey собрала тюнинговую версию пикапа VelcocyRaptor 6x6

Специалисты американской компании Hennessey собрали тюнинговую версию пикапа VelcocyRaptor 6x6. Авто расценивается в $375 000.

Hennessey собрала тюнинговую версию пикапа VelcocyRaptor 6x6


Автомобильные мастера за основу взяли фургон версии Ford F-150 Raptor, который появился два года назад. Видео, демонстрирующее тюнинг транспортного средства, выложили в Сети. Пикап наделили более агрессивным внешним видом и еще одной колесной парой. У неё имеется дифференциал повышенного трения. Авто оснастили модернизированной подвеской Fox. Для вмещения дополнительной оси транспортное средство получило удлиненную алюминиевую раму с поперечной планкой. Пикап имеет 20-дюймовые колёса и 37-дюймовые покрышки для езды авто по бездорожью. Автомобиль оснащается светодиодными огнями и модернизированными бамперами.



Для сохранения мощности автомобиля при увеличенной массе, силовую установку переработали на 600 «лошадок». Мастерами Hennessey было установлено новое ПО. Также авто наделили выхлопами, турбокомпрессорами и промежуточными охладителями.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

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