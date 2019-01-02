Эксперты рассказали, какой вред автомобилю наносит снег





Стандартная проводка всех транспортных средств спроектирована с целью минимизации вероятности попадания на контакты воды. Если открыть водительскую дверь, иногда в салоне оказывается снег, но он не представляет никакой опасности, пока не растает. Пара снежинок не нанесет вреда, гораздо больше проблем появится, когда автомобилист оставит стекло двери на мойке открытым.В то же время необходимо принимать во внимание тот факт, что снег попадает с обуви водители или же пассажиров, оказываясь на полу. Это также не страшно, поскольку в данных местах не расположены никакие разъемы.В целом, повышенная сырость в салоне вредит сохранности автомобиля, и не способствует обеспечению нормального микроклимата. Мокрое ковровое покрытие машины провоцирует коррозию днища, нередко потеют стекла, а это сказывается на обзорности дороги и снижает безопасность движения. Коврики впоследствии создадут неприятный запах.Чтобы бороться с сыростью, необходимо стряхнуть снег с крыши проема двери и постучать ногами. Еще лучше иметь щетку для чистки автомобиля. В салоне должны находиться дополнительные коврики.