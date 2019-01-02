Эксперты рассказали, какой вред автомобилю наносит снег
Эксперты рассказали, какой вред снег может причинить машине, и как предотвратить ряд проблем. Часто бывает, что хлопья падают на блок управления стеклоподъёмниками.
Стандартная проводка всех транспортных средств спроектирована с целью минимизации вероятности попадания на контакты воды. Если открыть водительскую дверь, иногда в салоне оказывается снег, но он не представляет никакой опасности, пока не растает. Пара снежинок не нанесет вреда, гораздо больше проблем появится, когда автомобилист оставит стекло двери на мойке открытым.
В то же время необходимо принимать во внимание тот факт, что снег попадает с обуви водители или же пассажиров, оказываясь на полу. Это также не страшно, поскольку в данных местах не расположены никакие разъемы.
В целом, повышенная сырость в салоне вредит сохранности автомобиля, и не способствует обеспечению нормального микроклимата. Мокрое ковровое покрытие машины провоцирует коррозию днища, нередко потеют стекла, а это сказывается на обзорности дороги и снижает безопасность движения. Коврики впоследствии создадут неприятный запах.
Чтобы бороться с сыростью, необходимо стряхнуть снег с крыши проема двери и постучать ногами. Еще лучше иметь щетку для чистки автомобиля. В салоне должны находиться дополнительные коврики.
Стандартная проводка всех транспортных средств спроектирована с целью минимизации вероятности попадания на контакты воды. Если открыть водительскую дверь, иногда в салоне оказывается снег, но он не представляет никакой опасности, пока не растает. Пара снежинок не нанесет вреда, гораздо больше проблем появится, когда автомобилист оставит стекло двери на мойке открытым.
В то же время необходимо принимать во внимание тот факт, что снег попадает с обуви водители или же пассажиров, оказываясь на полу. Это также не страшно, поскольку в данных местах не расположены никакие разъемы.
В целом, повышенная сырость в салоне вредит сохранности автомобиля, и не способствует обеспечению нормального микроклимата. Мокрое ковровое покрытие машины провоцирует коррозию днища, нередко потеют стекла, а это сказывается на обзорности дороги и снижает безопасность движения. Коврики впоследствии создадут неприятный запах.
Чтобы бороться с сыростью, необходимо стряхнуть снег с крыши проема двери и постучать ногами. Еще лучше иметь щетку для чистки автомобиля. В салоне должны находиться дополнительные коврики.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 06:00