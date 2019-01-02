АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем стала для актрисы ее звездная роль
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Эксперты рассказали, какой вред автомобилю наносит снег

Эксперты рассказали, какой вред снег может причинить машине, и как предотвратить ряд проблем. Часто бывает, что хлопья падают на блок управления стеклоподъёмниками.
Эксперты рассказали, какой вред автомобилю наносит снег

Стандартная проводка всех транспортных средств спроектирована с целью минимизации вероятности попадания на контакты воды. Если открыть водительскую дверь, иногда в салоне оказывается снег, но он не представляет никакой опасности, пока не растает. Пара снежинок не нанесет вреда, гораздо больше проблем появится, когда автомобилист оставит стекло двери на мойке открытым.

В то же время необходимо принимать во внимание тот факт, что снег попадает с обуви водители или же пассажиров, оказываясь на полу. Это также не страшно, поскольку в данных местах не расположены никакие разъемы.

В целом, повышенная сырость в салоне вредит сохранности автомобиля, и не способствует обеспечению нормального микроклимата. Мокрое ковровое покрытие машины провоцирует коррозию днища, нередко потеют стекла, а это сказывается на обзорности дороги и снижает безопасность движения. Коврики впоследствии создадут неприятный запах.

Чтобы бороться с сыростью, необходимо стряхнуть снег с крыши проема двери и постучать ногами. Еще лучше иметь щетку для чистки автомобиля. В салоне должны находиться дополнительные коврики.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, какой вред автомобилю
Ученые: Сон мужчины и женщины по-разному влияет
Компания Xiaomi пообещала больше не заниматься
Chuwi планирует выпустит бюджетный 14-дюймовый
Американец представил показывающий один фильм в
Учёные нашли способ увидеть тёмную материю
Учёные научились выращивать еду в условиях
Дэн Эйкройд и Билл Мюррей появятся в сиквеле
Уфологи продолжают твердить о конце света из-за
Джеймс Ван призвал поклонников "Аквамен" не
Компания Huawei заработала более 100 млрд
Эксперты оценили новый Peugeot 508 Fastback
Мария Кожевникова попросила у Деда Мороза, чтобы
Футуристический сканер поможет ученым обнаружить
Ученые: Плесень и влажный пол в ванной таят в
Состоялась презентация нового Bluetooth-динамика
Старая песня Пола Маккартни про Рождество
Изобретено нижнее белье, которое можно носить
Юлия Михалкова создаст программу о закулисной
Названы причины, почему автомобиль дергается при
Кейт Миддлтон выехала на королевскую охоту с
В Россию привезут обновленный кроссовер Geely
Медики: Смертность от сердечно-сосудистых
В Индии появился новый фитнес браслет версии
Xiaomi представила очиститель воздуха Smartmi Car
Вышла клавиатура Puri RGB от Cougar для
Ксения Алферова рассказала фанатам в Instagram о
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Андрей Малахов рассказал о происхождении
Маша Распутина удивилась, что у Аллегровой и
Просмотреть все новости