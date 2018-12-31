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Наталья Штурм показала постельный снимок с мужчиной

Скандально известная Наталья Штурм опубликовала новый пост в соцсети Instagram. Исполнительница показала своим подписчикам снимок из постели с мужчиной.

Наталья Штурм показала постельный снимок с мужчиной

Штурм редко делает публикации в социальных сетях. Знаменитость старается скрывать свою личную жизнь. Но накануне исполнительница решила порадовать своих преданных поклонников, и на странице своего Instagram показала постельную фотографию с новым возлюбленным. В комментарии к снимку Наталья Штурм написала: "Мужчина целиком - подарок всем моим подписчикам к Новому Году!". Также певица добавила, что завтра будет выбирать подарок для себя.

Наталья Штурм показала постельный снимок с мужчиной

Подписчики отреагировали моментально. Они начали писать: "Наталья поздравляю вас с этим мужчиной", "Наташа, если внутреннее содержание вашего мужчины, соответствует внешнему, то вам сказочно повезло!", "Вы молодец Наталья! Так держать!!!", "Молодой, симпатичный, любви в новом году)", "Хорошо смотритесь!!! Красавчики!!!". Всего за сутки новый пост знаменитости собрал большое количество лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:39

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