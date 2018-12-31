Мочалочка-выручалочка: Самбурская вместо поздравлений выложила в Instagram рекламный пост
Известная российская актриса Настасья Самбурская вызвала шквал негодований среди своих подписчиков в Instagram. Дело в том, что утром 31 декабря соцсети традиционно заполнены поздравительными сообщениями, тогда как звезда «Универа» решила заняться рекламой.
Самбурская поделилась с фолловерами, какая у нее есть чудесная мочалочка-выручалочка.
Но в ответ послышались не самые лицеприятные отзывы.
Впрочем, многие фанаты Настасьи Самбурской поспешили все простить своей любимице. Большинству понравилась ее фотография, сделанная в ванной комнате. Ведь в кадре актриса позирует в нежном домашнем образе: махровый халат, сверкающая чистотой обстановка и шикарная улыбка на лице довольной звезды.
Самбурская поделилась с фолловерами, какая у нее есть чудесная мочалочка-выручалочка.
Но в ответ послышались не самые лицеприятные отзывы.
«Хочется вам пожелать столько средств, чтобы не приходилось постить такую мерзкую рекламу», «Почему нет премии мочалочка года? Как думаете, кто бы выиграл её в 2018?», - пишут читатели блога.
Впрочем, многие фанаты Настасьи Самбурской поспешили все простить своей любимице. Большинству понравилась ее фотография, сделанная в ванной комнате. Ведь в кадре актриса позирует в нежном домашнем образе: махровый халат, сверкающая чистотой обстановка и шикарная улыбка на лице довольной звезды.