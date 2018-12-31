Мочалочка-выручалочка: Самбурская вместо поздравлений выложила в Instagram рекламный пост

«Хочется вам пожелать столько средств, чтобы не приходилось постить такую мерзкую рекламу», «Почему нет премии мочалочка года? Как думаете, кто бы выиграл её в 2018?», - пишут читатели блога.

Самбурская поделилась с фолловерами, какая у нее есть чудесная мочалочка-выручалочка.Но в ответ послышались не самые лицеприятные отзывы.Впрочем, многие фанаты Настасьи Самбурской поспешили все простить своей любимице. Большинству понравилась ее фотография, сделанная в ванной комнате. Ведь в кадре актриса позирует в нежном домашнем образе: махровый халат, сверкающая чистотой обстановка и шикарная улыбка на лице довольной звезды.