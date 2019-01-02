Компания Xiaomi пообещала больше не заниматься недвижимостью и автомобилями
Представители Xiaomi на одной из пресс-конференций рассказали о дальнейших планах. Компания пообещала больше не заниматься недвижимостью и автомобилями.
Фан Диан, являющийся главой платформы Интернета вещей компании, публично опроверг информацию о том, что Xiaomi планирует заняться созданием новых подразделений, специализирующихся на разработках в области таких промышленных отраслей, как недвижимость и машиностроение. В подобных проектах разработчики не собираются участвовать.
Лэй Дзюнь, исполняющий обязанности директора компании, считает, что в настоящее время главное - освоение искусственного интеллекта (ИИ), а также развитие интернета вещей. ИИ более важная и перспективная сфера в отличие от традиционных промышленностей, уверены руководители Xiaomi.
Фан Диан, являющийся главой платформы Интернета вещей компании, публично опроверг информацию о том, что Xiaomi планирует заняться созданием новых подразделений, специализирующихся на разработках в области таких промышленных отраслей, как недвижимость и машиностроение. В подобных проектах разработчики не собираются участвовать.
Лэй Дзюнь, исполняющий обязанности директора компании, считает, что в настоящее время главное - освоение искусственного интеллекта (ИИ), а также развитие интернета вещей. ИИ более важная и перспективная сфера в отличие от традиционных промышленностей, уверены руководители Xiaomi.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 04:00