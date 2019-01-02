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Chuwi планирует выпустит бюджетный 14-дюймовый ноутбук Herobook

Бренд Chuwi планирует запустить выпуск 14-дюймового ноутбука Herobook. Эксперты утверждают, что устройство будет бюджетным.
Chuwi планирует выпустит бюджетный 14-дюймовый ноутбук Herobook

Китайская компания Shenzhen Ditaier Technology решила выпустить новый бюджетный ноутбук от бренда Chuwi. Гаджет будет оснащен процессором SoC Intel Atom x5-Z8350, который существует уже три года. Таким образом в аппаратной платформе Herobook будет установлен электронный блок (Central processing unit) имеющий четыре ядра и частоту 1,44-1,92 ГГц. Такой выбор внутренних запчастей ноутбука объясняется тем, что одни из лучших процессоры Intel на данный момент являются дефицитом.

Эксперты предполагают, что незаурядные ресурсы платформы трехлетней разработки будут компенсированы для потребительской аудитории за счет невысокой цены устройства. Ноутбук Herobook разработчики наделят 14-дюймовой высококачественной жидкокристаллической матрицей.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 03:00

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