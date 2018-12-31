Названа пятерка самых удачливых российских миллиардеров прошедшего года





Самыми удачливыми бизнесменами оказались держатели наиболее крупного пакета акций «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон. Список дополнили совладельцы «Лукойла» Леонид Федун и Вагит Алекперов, а также держатель трети акций «Евраза» Роман Абрамович. Вместе бизнесмены заработали в этом году девять миллиардов долларов.Если же считать по отдельности, то на первом месте расположились Михельсон и Тимченко, каждый из них заработал в 2018 году $3 млрд и $2,5 млрд долларов соответственно. Следом идет Вагит Алекперов, его капитал увеличился на $2 млрд долларов. На четвертом и пятом месте оказались Леонид Федун ($800 млн) и Роман Абрамович ($499 млн).