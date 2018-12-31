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Наталья Рудова вступилась за Настасью Самбурскую и Головина, отказавшегося от внебрачного ребёнка

Актриса Наталья Рудова на странице в Instagram опубликовала пост в защиту своих друзей - ведущей Настасьи Самбурской и актёра Александра Головина. Звёзды попали под «волну» критики из-за заявления матери внебрачного ребёнка актёра, танцовщицы Светланы Белогуровой.

Наталья Рудова вступилась за Настасью Самбурскую и Головина, отказавшегося от внебрачного ребёнка

Недавно участница шоу-балета «Тодес» Светлана Белогурова рассказала о том, что отец её новорожденной дочери Александр Головин отказался от помощи малышке и её матери. Настасью Самбурскую танцовщица обвинила в том, что она выгнала её с младенцем из квартиры, поддерживая своего «безнравственного» друга.

Как оказалось, Светлана действительно жила в квартире телеведущей, однако не сдержала своего обещания не предавать огласке отношения с Головиным, и Самбурская «выставила» её с занимаемой жилплощади. Именно после этого в адрес телезвёзд и «посыпалась» критика. Головина критикуют за отказ от помощи внебрачному ребёнку, а Самбурскую – за циничное отношение к женщине, попавшей в сложную ситуацию.

Наталья Рудова выступила в защиту своих друзей и опубликовала гневный пост в соцсети, указав, что Белогурова уже давно не подросток, и сама в состоянии давать отчёт своим действиям. Она не сирота, есть мама и жильё, поэтому актриса не видит особой вины друзей. При этом она отмечает, Светлана долгое время жила в квартире ведущей совершенно бесплатно, от неё требовалось только соблюдать конфиденциальность, и поскольку она первой нарушила установленные правила, то и вина в большей степени лежит на ней.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:00

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