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Дэн Эйкройд и Билл Мюррей появятся в сиквеле «Зомбилэнда»

Дэн Эйкройд и Билл Мюррей, которые прославились благодаря проекту «Охотники за привидениями», сыграют самих себя в продолжении комедии «Добро пожаловать в Зомбилэнд». Релиз кинофильма состоится в следующем году.
Дэн Эйкройд и Билл Мюррей появятся в сиквеле «Зомбилэнда»

О сюжете будущей ленты пока ничего не говорится. Возможно, актеры примерят на себя образы зомби.

В качестве режиссера «Добро пожаловать в Зомбилэнд» выступит Рубен Фляйшер. Именно он снял «Веном» с Томом Харди в главной роли.



 
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Культура
Добавил: Конева Юлия Вчера, 23:00

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