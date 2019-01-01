Дэн Эйкройд и Билл Мюррей появятся в сиквеле «Зомбилэнда»





О сюжете будущей ленты пока ничего не говорится. Возможно, актеры примерят на себя образы зомби.В качестве режиссера «Добро пожаловать в Зомбилэнд» выступит Рубен Фляйшер. Именно он снял «Веном» с Томом Харди в главной роли.