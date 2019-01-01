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Футуристический сканер поможет ученым обнаружить человеческую душу

Ученые всегда считали душу человека субстанцией, которая находится вне материи, так что ее просто невозможно исследовать. Однако с помощью футуристического сканера им удастся ее обнаружить.
Футуристический сканер поможет ученым обнаружить человеческую душу

Алхимики тоже пытались поймать дух умершего человека, но доказательств их успехов нет. В 1907 году Дункан Макдугалл в своей клинике сделал специальную кровать для неизлечимых пациентов, которая представляла собою весы с высокой чувствительностью. Медик заметил, что во время кончины масса больного уменьшается на 21 грамм, после чего сделал выводы, что это вес души.

Китайские разработчики создают инновационный сканер мозга, который сможет исследовать каждый нейрон органа. Таким образом, специалисты надеются найти душу, продолжающую жить после смерти тела, а также раскрыть многие загадки человеческого организма.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00

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