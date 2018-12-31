Наоми Уоттс спасается от холода в Нью-Йорке в красном пальто
Наоми Уоттс спасается от холода в Нью-Йорке в красном пальто. Именно такой наряд актриса выбрала для похода с Билли Крудапом на бродвейскую постановку Керри Вашингтон.
Наоми Уоттс известна своим выбором нестандартной одежды. Вот и недавно актрису смогли запечатлеть папарацци в красном пальто, а не в классическом черном или бежевом. Знаменитость гуляла по Нью-Йорку вместе со своим коллегой Билли Крудапом. Вместе с этим актером знаменитость направилась на Бродвей, чтобы посмотреть постановку под названием «Американского сына» с Керри Вашингтон.
Для прогулки Наоми Уоттс надела черно-белые кроссовки, синие укороченные штаны, голубую шапку и красное пальто. Образ знаменитости пополнили длинный шарф, сумочка через плечо и перчатки. Спутник актрисы надел коричневые ботинки, темно-синие джинсы, черное пальто до колен и серые шарф и папку.
Наоми Уоттс известна своим выбором нестандартной одежды. Вот и недавно актрису смогли запечатлеть папарацци в красном пальто, а не в классическом черном или бежевом. Знаменитость гуляла по Нью-Йорку вместе со своим коллегой Билли Крудапом. Вместе с этим актером знаменитость направилась на Бродвей, чтобы посмотреть постановку под названием «Американского сына» с Керри Вашингтон.
Для прогулки Наоми Уоттс надела черно-белые кроссовки, синие укороченные штаны, голубую шапку и красное пальто. Образ знаменитости пополнили длинный шарф, сумочка через плечо и перчатки. Спутник актрисы надел коричневые ботинки, темно-синие джинсы, черное пальто до колен и серые шарф и папку.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00