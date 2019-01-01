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Джеймс Ван призвал поклонников "Аквамен" не оскорблять других людей

Главный режиссер фантастической киноленты "Аквамен" Джеймс Ван в блоге социальной сети Twitter призвал поклонников фильма не оскорблять тех, кому не нравится данная лента. Фанаты «Миров DC» довольно агрессивно реагируют на успех других картин.

Джеймс Ван призвал поклонников "Аквамен" не оскорблять других людей

Джеймс Ван решил обратиться к поклонникам своего творения «Аквамен» в письменном виде через Twitter. Он попросил пользователей и подписчиков не оскорблять и не насмехаться над теми зрителями, которым фильм не пришелся по вкусу. Также Ван призвал всех уважать друг друга, так как в такой агрессивной «поддержке» он совершенно не нуждается. Это абсолютно нормально, если кому-то не нравится фильм. Не стоит переходить на личности.

Известно, что многочисленные фанаты и поклонники киновселенной от Warner Bros. Pictures, которая разработала фильмы на основе комиксов DC Comics, порой очень жестко «поддерживают» свои любимые кинокартины. В социальной сети Facebook разработчикам даже пришлось заблокировать сообщество, которое искусственно занижало рейтинг фильма «Черная пантера». Также сторонники мира фантастики снижали рейтинги и других, на их взгляд, недостойных фильмов.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00

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