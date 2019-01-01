Джеймс Ван призвал поклонников "Аквамен" не оскорблять других людей
Главный режиссер фантастической киноленты "Аквамен" Джеймс Ван в блоге социальной сети Twitter призвал поклонников фильма не оскорблять тех, кому не нравится данная лента. Фанаты «Миров DC» довольно агрессивно реагируют на успех других картин.
Джеймс Ван решил обратиться к поклонникам своего творения «Аквамен» в письменном виде через Twitter. Он попросил пользователей и подписчиков не оскорблять и не насмехаться над теми зрителями, которым фильм не пришелся по вкусу. Также Ван призвал всех уважать друг друга, так как в такой агрессивной «поддержке» он совершенно не нуждается. Это абсолютно нормально, если кому-то не нравится фильм. Не стоит переходить на личности.
Известно, что многочисленные фанаты и поклонники киновселенной от Warner Bros. Pictures, которая разработала фильмы на основе комиксов DC Comics, порой очень жестко «поддерживают» свои любимые кинокартины. В социальной сети Facebook разработчикам даже пришлось заблокировать сообщество, которое искусственно занижало рейтинг фильма «Черная пантера». Также сторонники мира фантастики снижали рейтинги и других, на их взгляд, недостойных фильмов.
Джеймс Ван решил обратиться к поклонникам своего творения «Аквамен» в письменном виде через Twitter. Он попросил пользователей и подписчиков не оскорблять и не насмехаться над теми зрителями, которым фильм не пришелся по вкусу. Также Ван призвал всех уважать друг друга, так как в такой агрессивной «поддержке» он совершенно не нуждается. Это абсолютно нормально, если кому-то не нравится фильм. Не стоит переходить на личности.
Известно, что многочисленные фанаты и поклонники киновселенной от Warner Bros. Pictures, которая разработала фильмы на основе комиксов DC Comics, порой очень жестко «поддерживают» свои любимые кинокартины. В социальной сети Facebook разработчикам даже пришлось заблокировать сообщество, которое искусственно занижало рейтинг фильма «Черная пантера». Также сторонники мира фантастики снижали рейтинги и других, на их взгляд, недостойных фильмов.
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00