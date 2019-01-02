АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем стала для актрисы ее звездная роль
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Учёные нашли способ увидеть тёмную материю

Ученые рассказали о новом способе увидеть темную материю. В ходе исследования научные сотрудники использовали данные телескопа Hubble, чтобы посмотреть на слабый источник света внутрикластероного цвета, вызванного взаимодействием галактик.
Учёные нашли способ увидеть тёмную материю

Когда два звездных скопления соприкасаются, светила могут быть оторваны от своего так называемого дома, при этом испускается слабый свет. Математические модели галактик говорят, что основная часть их массы состоит из темной материи.

«Звезды в данном случае распределяются аналогично распространению темной материи. Это значит, что испускаемый светилами внутрикластерный свет применяется в методе своеобразного индикатора местоположения, когда происходит следование за гравитацией. Это был бы довольно эффективный способ отслеживания темной материи, поскольку гравитационное линзирование имеет глубокую визуализацию», говорят авторы исследования.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные нашли способ увидеть тёмную материю
Учёные научились выращивать еду в условиях
Дэн Эйкройд и Билл Мюррей появятся в сиквеле
Уфологи продолжают твердить о конце света из-за
Джеймс Ван призвал поклонников "Аквамен" не
Компания Huawei заработала более 100 млрд
Эксперты оценили новый Peugeot 508 Fastback
Мария Кожевникова попросила у Деда Мороза, чтобы
Футуристический сканер поможет ученым обнаружить
Ученые: Плесень и влажный пол в ванной таят в
Состоялась презентация нового Bluetooth-динамика
Старая песня Пола Маккартни про Рождество
Изобретено нижнее белье, которое можно носить
Юлия Михалкова создаст программу о закулисной
Названы причины, почему автомобиль дергается при
Кейт Миддлтон выехала на королевскую охоту с
В Россию привезут обновленный кроссовер Geely
Медики: Смертность от сердечно-сосудистых
В Индии появился новый фитнес браслет версии
Xiaomi представила очиститель воздуха Smartmi Car
Вышла клавиатура Puri RGB от Cougar для
Ксения Алферова рассказала фанатам в Instagram о
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Андрей Малахов рассказал о происхождении
Маша Распутина удивилась, что у Аллегровой и
Григорий Лепс анонсировал в Instagram дуэт с
Альбина Джанабаева поздравила фанатов с Новым
Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем
Ученые из США создали кулинарный 3D-принтер
Картина «Формула любви» едва не разрушила брак
Просмотреть все новости