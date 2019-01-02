Учёные нашли способ увидеть тёмную материю





Когда два звездных скопления соприкасаются, светила могут быть оторваны от своего так называемого дома, при этом испускается слабый свет. Математические модели галактик говорят, что основная часть их массы состоит из темной материи.«Звезды в данном случае распределяются аналогично распространению темной материи. Это значит, что испускаемый светилами внутрикластерный свет применяется в методе своеобразного индикатора местоположения, когда происходит следование за гравитацией. Это был бы довольно эффективный способ отслеживания темной материи, поскольку гравитационное линзирование имеет глубокую визуализацию», говорят авторы исследования.