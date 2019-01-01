Эксперты оценили новый Peugeot 508 Fastback





В 508 Fastback Peugeot разработчики остановились на спортивном дизайне, который выделяет авто из прочего модельного ряда. Машина получила линейные светодиодные фары, что обрамляют радиаторную решётку, сочетаясь с дневными огнями. Экстерьер дополнили легкосплавные диски и бескаркасные двери элегантной архитектуры.Багажник размером в 487 литров продуман со всей тщательностью и включает в себя электронику. В салоне установлен брендовый комплекс i-Cockpit. В паре с рулём сочетается настраиваемый экран мультимедиа на 12,3 дюймов в диагонали. Размер сенсорной панели составляет 10 дюймов.Также в 508 Fastback есть доступ к Android Auto и CarPlay от Apple для прослушивания музыки и просмотра видео. Peugeot не забыла и о спутниковой навигации с беспроводной зарядной станцией.Из двигателей к 508 Fastback предлагаются бензиновый на 1,6 литра и дизельные на 1,5 и 2 литра. Доступны комплектации с МКПП с 6 скоростями или 8-режимная коробка-автомат.