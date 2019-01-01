АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем стала для актрисы ее звездная роль
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Уфологи продолжают твердить о конце света из-за влияния планеты Нибиру

По всему земному шару уфологи продолжают заявлять касательно "нового конца света". По их словам, он должен был наступить в новогоднюю ночь по причине влияния планеты Нибиру.

Уфологи продолжают твердить о конце света из-за влияния планеты Нибиру


Исследователями отмечается, что апокалипсис является неизбежным, при этом шансов выжить у земных жителей нет. Таинственная Планета Х видна уже для жителей различных государств, продолжающих публиковать снимки двух Солнц. По мнению уфологов, рептилоидные существа с Нибиру в полной мере уже исследовали Голубую планету. Они дожидаются часа, чтобы нанести последний удар по Земле.

Согласно предположениям, первыми атаке пришельцев будут подвержены Соединённые Штаты. После 2017 года дату возможного апокалипсиса постоянно откладывали. В свою очередь представители NASA опровергают существование данной мифической планеты.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи продолжают твердить о конце света из-за
Джеймс Ван призвал поклонников "Аквамен" не
Компания Huawei заработала более 100 млрд
Эксперты оценили новый Peugeot 508 Fastback
Мария Кожевникова попросила у Деда Мороза, чтобы
Футуристический сканер поможет ученым обнаружить
Ученые: Плесень и влажный пол в ванной таят в
Состоялась презентация нового Bluetooth-динамика
Старая песня Пола Маккартни про Рождество
Изобретено нижнее белье, которое можно носить
Юлия Михалкова создаст программу о закулисной
Названы причины, почему автомобиль дергается при
Кейт Миддлтон выехала на королевскую охоту с
В Россию привезут обновленный кроссовер Geely
Медики: Смертность от сердечно-сосудистых
В Индии появился новый фитнес браслет версии
Xiaomi представила очиститель воздуха Smartmi Car
Вышла клавиатура Puri RGB от Cougar для
Ксения Алферова рассказала фанатам в Instagram о
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Андрей Малахов рассказал о происхождении
Маша Распутина удивилась, что у Аллегровой и
Григорий Лепс анонсировал в Instagram дуэт с
Альбина Джанабаева поздравила фанатов с Новым
Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем
Ученые из США создали кулинарный 3D-принтер
Картина «Формула любви» едва не разрушила брак
Андрей Бурковский сводил детей на елку в МХТ
Натали рассказала, как осталась перед Новым годом
Дэвид Бекхэм отказался инвестировать убыточный
Просмотреть все новости