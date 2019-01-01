Уфологи продолжают твердить о конце света из-за влияния планеты Нибиру





Исследователями отмечается, что апокалипсис является неизбежным, при этом шансов выжить у земных жителей нет. Таинственная Планета Х видна уже для жителей различных государств, продолжающих публиковать снимки двух Солнц. По мнению уфологов, рептилоидные существа с Нибиру в полной мере уже исследовали Голубую планету. Они дожидаются часа, чтобы нанести последний удар по Земле.Согласно предположениям, первыми атаке пришельцев будут подвержены Соединённые Штаты. После 2017 года дату возможного апокалипсиса постоянно откладывали. В свою очередь представители NASA опровергают существование данной мифической планеты.