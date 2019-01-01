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Мария Кожевникова попросила у Деда Мороза, чтобы все были живы и здоровы

Известная российская актриса Мария Кожевникова попросила у Деда Мороза необычный подарок. Кинозвезда желает, чтобы все люди были живы и здоровы.

Мария Кожевникова попросила у Деда Мороза, чтобы все были живы и здоровы


По словам Марии Кожевниковой, прошедший год для нее был семейным, в котором каждый день совершались чудеса. Актриса подчеркнула, что она в этом году сделала счастливым своего супруга, детей, а также близких и родных ей людей. Знаменитость старалась от души помочь всем, кто обращался к ней за помощью.

Мария Кожевникова попросила у Деда Мороза, чтобы все были живы и здоровы


Актриса напомнила, что недавно состоялась премьера военной драмы «Собибор», в которой она сыграла узницу концлагеря Сельмы Вейенберг. Мария Кожевникова ранее рассказывала, что для нее эта роль стала огромной ответственностью. По словам актрисы, в следующем году она хотела бы вернуться к актерской деятельности, а завтра пусть станет лучше, чем сегодня.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00

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