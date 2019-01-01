Мария Кожевникова попросила у Деда Мороза, чтобы все были живы и здоровы





По словам Марии Кожевниковой, прошедший год для нее был семейным, в котором каждый день совершались чудеса. Актриса подчеркнула, что она в этом году сделала счастливым своего супруга, детей, а также близких и родных ей людей. Знаменитость старалась от души помочь всем, кто обращался к ней за помощью.Актриса напомнила, что недавно состоялась премьера военной драмы «Собибор», в которой она сыграла узницу концлагеря Сельмы Вейенберг. Мария Кожевникова ранее рассказывала, что для нее эта роль стала огромной ответственностью. По словам актрисы, в следующем году она хотела бы вернуться к актерской деятельности, а завтра пусть станет лучше, чем сегодня.