Состоялась презентация нового Bluetooth-динамика ZAAP Hydra Xtreme
Компания ZAAP официально презентовала новый Bluetooth-динамик, который обладает специальной защитой от брызг. Разработка получила название Hydra Xtreme.
Девайс имеет акустическую систему на 12 ватт, за счет чего обеспечивается громкий и полный звук. Если говорить о стоимости Hydra Xtreme, то она не превышает отметку 47 долларов. Новинка доступна к продаже на сайтах Amazon India, Snapdeal.
Отмечается, что продукт разработали в США, но на базе потребностей индийского рынка. За счет резинового корпуса и прочных материалов, применимых в конструкции, динамик устойчив к попаданию жидкости, не портится из-за ударов. Класс защиты новинки - IP65.
За автономность отвечает встроенный аккумулятор емкостью 2000 мАч. На одном заряде Bluetooth-динамик способен проработать до восьми часов. Кроме этого, имеется встроенный микрофон, который можно использовать для ответа на поступающие звонки.
Девайс имеет акустическую систему на 12 ватт, за счет чего обеспечивается громкий и полный звук. Если говорить о стоимости Hydra Xtreme, то она не превышает отметку 47 долларов. Новинка доступна к продаже на сайтах Amazon India, Snapdeal.
Отмечается, что продукт разработали в США, но на базе потребностей индийского рынка. За счет резинового корпуса и прочных материалов, применимых в конструкции, динамик устойчив к попаданию жидкости, не портится из-за ударов. Класс защиты новинки - IP65.
За автономность отвечает встроенный аккумулятор емкостью 2000 мАч. На одном заряде Bluetooth-динамик способен проработать до восьми часов. Кроме этого, имеется встроенный микрофон, который можно использовать для ответа на поступающие звонки.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:00