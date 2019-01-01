АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем стала для актрисы ее звездная роль
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Состоялась презентация нового Bluetooth-динамика ZAAP Hydra Xtreme

Компания ZAAP официально презентовала новый Bluetooth-динамик, который обладает специальной защитой от брызг. Разработка получила название Hydra Xtreme.
Состоялась презентация нового Bluetooth-динамика ZAAP Hydra Xtreme

Девайс имеет акустическую систему на 12 ватт, за счет чего обеспечивается громкий и полный звук. Если говорить о стоимости Hydra Xtreme, то она не превышает отметку 47 долларов. Новинка доступна к продаже на сайтах Amazon India, Snapdeal.

Отмечается, что продукт разработали в США, но на базе потребностей индийского рынка. За счет резинового корпуса и прочных материалов, применимых в конструкции, динамик устойчив к попаданию жидкости, не портится из-за ударов. Класс защиты новинки - IP65.

За автономность отвечает встроенный аккумулятор емкостью 2000 мАч. На одном заряде Bluetooth-динамик способен проработать до восьми часов. Кроме этого, имеется встроенный микрофон, который можно использовать для ответа на поступающие звонки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Плесень и влажный пол в ванной таят в
Состоялась презентация нового Bluetooth-динамика
Старая песня Пола Маккартни про Рождество
Изобретено нижнее белье, которое можно носить
Юлия Михалкова создаст программу о закулисной
Названы причины, почему автомобиль дергается при
Кейт Миддлтон выехала на королевскую охоту с
В Россию привезут обновленный кроссовер Geely
Медики: Смертность от сердечно-сосудистых
В Индии появился новый фитнес браслет версии
Xiaomi представила очиститель воздуха Smartmi Car
Вышла клавиатура Puri RGB от Cougar для
Ксения Алферова рассказала фанатам в Instagram о
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Андрей Малахов рассказал о происхождении
Маша Распутина удивилась, что у Аллегровой и
Григорий Лепс анонсировал в Instagram дуэт с
Альбина Джанабаева поздравила фанатов с Новым
Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем
Ученые из США создали кулинарный 3D-принтер
Картина «Формула любви» едва не разрушила брак
Андрей Бурковский сводил детей на елку в МХТ
Натали рассказала, как осталась перед Новым годом
Дэвид Бекхэм отказался инвестировать убыточный
Ателье TechArt обновило модель Porsche Panamera
Microsoft выпустит Windows 10 с поддержкой
Ученые назвали продуты, которые мешают бросить
Ученые: Запуск фейерверков может быть опасен для
Андрей Малахов рассказал о влиянии Светланы
"Как Кай и Герда": Алла Пугачёва пожелала мира
Просмотреть все новости