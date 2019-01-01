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Старая песня Пола Маккартни про Рождество ежегодно приносит миллион долларов

Старая песня Пола Маккартни про Рождество «Wonderful Christmastime» до сих пор приносит ему около миллиона долларов дохода. Хотя критики считают её едва ли не худшей из богатого репертуара исполнителя.

Старая песня Пола Маккартни про Рождество ежегодно приносит миллион долларов

Рождественскую песню «Wonderful Christmastime» Пол Маккартни написал в далёком 1979 году, и с тех пор она является для многих своеобразным символом наступающих праздников. Критики не понимают популярности этого сингла, считая его одним из самых неудачных, написанным исполнителем за многие годы.

Тем не менее, несмотря на выводы критиков, песня продолжает приносить Маккартни стабильный доход. Ежегодно «в копилочку» именитого артиста отчисляется около миллиона долларов дохода, заработанного рождественским синглом.


В музыке, как и в любом другом виде искусства, сложно спорить о вкусах, и пусть всем музыкальным критикам песня будет не по нраву, однако найдутся у неё и поклонники. Многие уверены, клип Пола Маккарти стоит посмотреть если не ради самой песни, то хотя бы, чтобы вспомнить артиста молодым, и услышать его голос, который невозможно спутать с другим.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:00

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