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Юлия Михалкова создаст программу о закулисной жизни «Уральских пельменей»

Юлии Михалковой понравилась идея о создании передачи, посвященной закулисной жизни членов юмористического коллектива «Уральские пельмени». Звезда заявила, что передача в формате видеоблога может появиться в ближайшее время.
Юлия Михалкова создаст программу о закулисной жизни «Уральских пельменей»

Сейчас коллектив «Уральские пельмени» переживает не лучшие времена. Дело в том, что в команде произошел своеобразный раскол, из-за чего Вячеслав Мясников и Андрей Рожков стали выступать отдельно от остального состава команды. Юлия Михалкова на «Прямой линии» с поклонниками призналась, что она занимать чью-либо сторону не собирается.

В преддверии Нового года Юлия Михалкова решила провести телефонные переговоры со своими фанатами. Телефон звезды не умолкал в течение нескольких часов. За это время ей предложили заняться выпуском передачи, в которой Михалкова могла бы рассказать о каждом участнике команды «Уральские пельмени». Кроме того, девочка из Мурманска пообещала Михалковой слепить 2019 пельменей, чтобы поддержать команду.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:00

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