Юлия Михалкова создаст программу о закулисной жизни «Уральских пельменей»





Сейчас коллектив «Уральские пельмени» переживает не лучшие времена. Дело в том, что в команде произошел своеобразный раскол, из-за чего Вячеслав Мясников и Андрей Рожков стали выступать отдельно от остального состава команды. Юлия Михалкова на «Прямой линии» с поклонниками призналась, что она занимать чью-либо сторону не собирается.В преддверии Нового года Юлия Михалкова решила провести телефонные переговоры со своими фанатами. Телефон звезды не умолкал в течение нескольких часов. За это время ей предложили заняться выпуском передачи, в которой Михалкова могла бы рассказать о каждом участнике команды «Уральские пельмени». Кроме того, девочка из Мурманска пообещала Михалковой слепить 2019 пельменей, чтобы поддержать команду.