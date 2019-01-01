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Изобретено нижнее белье, которое можно носить длительное время

Датская компания Organic Basics изобрела нижнее белье, которое можно носить длительное время. Соответствующей информацией поделилось зарубежное издание Futurism.
Изобретено нижнее белье, которое можно носить длительное время

Одной из причин появления неприятного запаха являются различные бактерии, которые зарождаются в среде созданной выделенным потом. Сотрудники стартапа утверждают, что их технология обработки новинки в области белья специальным продуктом, в состав которого входит серебряный хлорид, предотвращает появление бактерий. Ученые доказывают, что препарат Polygiene способен сократить рост микроорганизмов на 99,9 %. Известным фактом является то, что серебру свойственен антибактериальный эффект. По словам гендиректора Organic Basics Мадс Фибигера, их разработку можно будет носить неограниченное количество времени.

Отметим, что далеко не все соглашаются с высказыванием производителя. Участники тестирования рассказали, что уже на вторые сутки ощущают дискомфорт в нижней части белья. Эксперты утверждают, что добровольцы испытывают его из-за невозможности преодолеть психологический барьер.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:00

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