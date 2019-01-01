Изобретено нижнее белье, которое можно носить длительное время





Одной из причин появления неприятного запаха являются различные бактерии, которые зарождаются в среде созданной выделенным потом. Сотрудники стартапа утверждают, что их технология обработки новинки в области белья специальным продуктом, в состав которого входит серебряный хлорид, предотвращает появление бактерий. Ученые доказывают, что препарат Polygiene способен сократить рост микроорганизмов на 99,9 %. Известным фактом является то, что серебру свойственен антибактериальный эффект. По словам гендиректора Organic Basics Мадс Фибигера, их разработку можно будет носить неограниченное количество времени.Отметим, что далеко не все соглашаются с высказыванием производителя. Участники тестирования рассказали, что уже на вторые сутки ощущают дискомфорт в нижней части белья. Эксперты утверждают, что добровольцы испытывают его из-за невозможности преодолеть психологический барьер.